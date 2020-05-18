政府防疫下一步 學者提建言：政策應有一致性

新冠肺炎疫情持續延燒，學者今針對政府防疫政策提出建議，除了呼籲盡快擴大檢驗能量，掌握疫情情況，以有效決定國家解封時機點，也強調國家防疫政策未來要有一致性。

520在即，蔡政府即將組成新內閣，首要任務就是面對疫情的防疫紓困，甚至振興的任務。立法院厚生會今舉行「新冠肺炎Covid-19政策對談」討論會，邀請學者專家與行政部門對談，檢討國內防疫政策。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎在發言時點出，台灣防疫政策缺乏一致性。他舉例，職棒現在實施人流管制，開放球迷入場觀賽，但現場球員之間的距離恐怕沒有達到社交距離的標準；另外，他不是要為「酒店業」說話，但疫情指揮中心日前要求相關行業停業，卻沒有針對夜店等祭出相同措施，顯然有防疫標準不一致的狀況。

李秉穎指出，新冠肺炎主要是透過飛沫，以及接觸傳染，為何夏天病毒影響力減弱，主要是病毒接觸能力降低所致。他也認為，美國檢測能力迅速擴大，與其緊急授權的法規簡易性息息相關，反觀台灣緊急授權的標準繁雜，緊急授權並不緊急，差別僅在於是否快速審查，不符合緊急授權的含義，所幸台灣疫情不嚴重，但未來在疫苗上的研發必須要有所警惕，進度攸關國安問題，以及經濟損失的停損，必須加快腳步。

台灣大學公共衛生學院院長詹長權則認為，檢測能量是各國的關鍵，在於各國經濟皆因疫情受到衝擊，其邊境管制、鎖國政策，受到內部經濟壓力的影響，必須決定什麼時候解禁，以冰島為例，就預計在6月15日做出決定，朝開放的政策方向，以迎接夏日觀光季，就是以檢測為標準。

他表示，台灣內部壓力較小，仍屬於「軟性的社交距離的擴大」，現階段在檢測上以核酸檢測為主，僅掌握正在被感染的，其他則全部歸類為目前沒有被感染的，但過去有沒有被感染過，並不知情。雖然台灣透過數位足跡的輔助，能夠有效防疫，但他指出，檢測是下一波驅動的核心，若沒有檢測，大家在接下來的防疫政策上就各說各話。