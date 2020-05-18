赴大陸法學論壇綠批統戰？ 中市府：林佳龍也派員參加

台中市議員王立任、謝志忠、張玉嬿今天質詢指出，市府法制局長李善植去年8月帶團參加中國「統戰」活動「兩岸和平發展法學論壇」3天會議後多留2天爽玩，議員要求刪除該局未來出國預算，要求李局長承諾不再參與統戰交流活動。李善植表示，這內政部同意的活動，前兩任市長任內也派代表參加，至於3天議程花5天，因前一天是報到，會後隔天才有飛機航班，雙方交流提供當地台商法律協助，以市民權益為依歸，被指政治統戰，他須表達抗議。

議員指出，去年8月論壇主辦「兩岸和平發展法學論壇」在官方網站上明確表明宗旨是「為兩岸關係和平發展與實現祖國和平统一服務」且法制局參訪團竟在會議之外多逗留2天才返台，且行程與法學論壇無關，質疑法制局根本拿納稅錢爽玩。王立任指出，令人質疑台中市政府跟「海峽兩岸關係法學研究會」有什麼特殊關係。

謝志忠表示，最重要的是此次活動對台中市民有無真正的幫助？兩岸處理機制都通通推給中央，謝志忠表示，如果都推給中央，就這次論壇根本不用去了。

李善植說，該論壇2012年起舉辦，市府從2013、2014、2015年參與討論，2019年論壇受邀參與的除台中市法制局，另包含台灣律師公會聯合會、台灣法曹協會、台中地方檢察署、中華仲裁協會、中台灣律師聯盟及多所大學法學院，可見該論壇在法律議題與學術交流上有其必要性。他強調，民眾生活上所需的法律扶助，與政治議題無關，對於議員所指「政治統戰」他須表達嚴正抗議。

副市長黃國榮強調，他過去也參與很多學術交流，市府也接待過很多海外參訪團；針對學術交流所依附的參訪行程，他也說明，正式研討會除學術交流，也會利用參訪行程進行城市行銷，是地方政府交流的正常管道。