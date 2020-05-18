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前省議會議長劉炳偉辭世 郭台銘、游錫堃等人今悼念

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
前省議會議長劉炳偉今年4月21日辭世享壽69歲，今上午在新北市立殯儀館景福廳舉辦追思會，不少政壇及商界要角出席。記者王敏旭／攝影
前省議會議長劉炳偉今年4月21日辭世享壽69歲，今上午在新北市立殯儀館景福廳舉辦追思會，不少政壇及商界要角出席。記者王敏旭／攝影

新北市議員劉美芳的父親劉炳偉是前省議會議長，今年4月21日辭世享壽69歲，今上午在新北市立殯儀館景福廳舉辦追思會，不少政壇及商界要角出席，包含立法院長游錫堃、國民黨主席江啟臣、鴻海創辦人郭台銘等人都到場悼念。

劉炳偉是台灣省議會第7、8、9、10屆議員，並擔任第9屆副議長及第10屆議長，劉炳偉1952年生是板橋望族劉家後代，劉的父親劉順天曾任板橋鎮長及板橋升格為縣轄市後的首任市長。

劉炳偉醒吾商業專科學校畢業後，24歲接手家族建築公司，至7歲跨入政界參與板橋市民代表選舉，順利當選後擔任市民代表會主席，1981年投入第7屆台灣省議員選舉並順利當選，更連續獲選擔任第8、9、10屆省議員。

加入省議會後，劉炳偉也加入國民黨擔任中央常務委員，1982年行政院執行「大台北地區防洪計畫」，原沿大漢溪拆除7、8千戶民宅藉以興建750公尺長的堤防，但未考慮後續安置事宜，劉炳偉經多方協調，妥善安置拆遷戶。

另外目前的台北大學原本是中興大學法商學院，但要升格卻因為經費短缺難以成行，劉炳偉也協調政府各部會，說明台灣土地開發投資公司與土地銀行共同承貸，最後讓台北大學順利動工並落成。

劉炳偉退休後在宗教界服務，卻深受口腔癌等病痛所苦，去年他女兒劉美芳要參選新北市板橋東區立委，卻忽然宣布退選，當時劉美芳指劉炳偉罹癌開刀後，身體情況不理想，希望退選陪伴父親接受治療，今年4月辭世。

劉炳偉的追思會今還有國民黨前主席吳敦義、省議會前議長高育仁、立法院長王金平、新北市長侯友宜、新北市議會議長蔣根煌等政要都前往悼念。

立法院長游錫堃出席劉炳偉追思會。記者侯永全／攝影
立法院長游錫堃出席劉炳偉追思會。記者侯永全／攝影
鴻海創辦人郭台銘上午出席劉炳偉追思會。記者侯永全／攝影
鴻海創辦人郭台銘上午出席劉炳偉追思會。記者侯永全／攝影

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