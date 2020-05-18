談總統府駭客入侵 江啟臣：資安問題暴露國安危機

國民黨主席江啟臣出席三重先嗇宮今舉辦2020神農文化祭護國和溫息災法，強調，目前最重要的就是全力在防疫、市政及振興工作。至於總統府資安問題，也顯露民進黨內鬥問題，暴露了幾大危機。

江啟臣表示，台灣防疫工作在邊境的管控做得不錯，現在最重要的就是不要讓防疫衍生二次發生的可能，也不要造成防疫缺口，再來就是紓困及振興。

目前擴大紓困方案仍是一團亂，江啟臣表示，「什麼叫做地方免責、中央負責？」昨看到新北市長侯友宜提到，中央與地方因紓困程序複雜無所適從。

中央的標準作業的SOP是否要趕快訂定出來，讓紓困程序快速展開，基層行政人員盡心盡力協助民眾辦理紓困，但中央要負責提出標準程序。

針對振興部分，江啟臣也表示，若短時間沒有提出，對於台灣這個相對依賴國際市長的經濟，會因國際疫情受到大幅度影響，因此，紓困及振興經濟也變成蔡政府未來很大的挑戰。

另外，對於總統府文件外洩，稱資安問題從馬英九執政時期就沒有做好，江啟臣指出，總統府遭駭客入侵，至今府方沒有一個清楚的說法，外界也一團霧水，這也暴露了幾大危機。

第一，資安及國安危機，若總統府有資安問題，那表示國安也有危機；第二，外洩訊息若真為府方或民進黨人士所稱，內容遭人變造，這個問題就更加嚴重。

江說，代表民進黨執政團隊有內部鬥爭，或是有所有的陰謀論，外界都在猜，而大家只是想要一個真相，只有真相才能讓大家知道是否真為資安漏洞，還是僅為民進黨的內鬥。

而被問到高雄市長韓國瑜今早在市政會議上，為請假選總統向高雄市民道歉一事，江啟臣表示，還不知道這個消息。

對於韓國瑜日前呼籲支持者不要去投罷免票，江啟臣則表示，尊重韓的說法和做法，黨中央絕對與韓配合及合作，韓國瑜也說，現在防疫及市政為最重要的事情，黨中央也同樣重視，不能因為疫情趨緩就放鬆，因其他國家疫情都還未控制，所以絕不能掉以輕心。

有關數位諸葛亮頻頻出包問題，江說，每個人在職務上，特別是年輕人，都可能因業務不熟悉關係，犯下一些錯誤，這部分他們和年輕人共同承擔，還是給年輕人機會。