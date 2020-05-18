吳益政肯定韓團隊重視和尊重民意 籲減少對立

親民黨籍高雄市議員吳益政今天在議會市長施政報告之後的質詢，分析民進黨主政高雄的「前朝」與市長韓國瑜團隊主政高雄以來很大的不同，是面對民意、民意代表反映意見時的尊重與謙虛。他籲高雄市挺韓和要罷韓的都要去了解對方，這樣才能讓高雄市減少對立。

連任多屆議員的吳益政說，這些年來他看到的，他不是替高雄市府講話，但還是要說，市府對民意的尊重、謙虛，現在的市府的是不分黨派，對民意代表反映的意見很尊重，面對民意也謙虛，可是「前朝」和韓市府的態度差十萬八千里。

他覺得，前市府不只經常不尊重不同政黨民意代表反映的意見，對於同黨也一樣。

關於罷免案，吳益政說，民進黨看到的可能多是罷韓的，國民黨可能多是挺韓、反罷，他的支持者則是一半一半，經他向支持者了解，不諒解韓的是韓上任不到半就去選總統，當他們遭韓粉霸凌時，韓國瑜沒有出來講話，還有就是傾向中國市場、有些政見華而不實；挺韓的則認為韓國瑜照顧弱勢、重視小市民聲音等。

吳益政表示，挺韓的人應要去了解為何有人要罷韓，罷韓的也要去了解為何有人挺韓，要找共同點，不是找出對立點，如果只有罷韓和挺韓，沒有中間，這對高雄將是傷害。