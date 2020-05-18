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吳益政肯定韓團隊重視和尊重民意 籲減少對立

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
親民黨籍高雄市議員吳益政今天在議會呼籲高雄市挺韓和要罷韓的都要去了解對方，讓高雄市減少對立。記者劉學聖／攝影
親民黨籍高雄市議員吳益政今天在議會呼籲高雄市挺韓和要罷韓的都要去了解對方，讓高雄市減少對立。記者劉學聖／攝影

親民黨籍高雄市議員吳益政今天在議會市長施政報告之後的質詢，分析民進黨主政高雄的「前朝」與市長韓國瑜團隊主政高雄以來很大的不同，是面對民意、民意代表反映意見時的尊重與謙虛。他籲高雄市挺韓和要罷韓的都要去了解對方，這樣才能讓高雄市減少對立。

連任多屆議員的吳益政說，這些年來他看到的，他不是替高雄市府講話，但還是要說，市府對民意的尊重、謙虛，現在的市府的是不分黨派，對民意代表反映的意見很尊重，面對民意也謙虛，可是「前朝」和韓市府的態度差十萬八千里。

他覺得，前市府不只經常不尊重不同政黨民意代表反映的意見，對於同黨也一樣。

關於罷免案，吳益政說，民進黨看到的可能多是罷韓的，國民黨可能多是挺韓、反罷，他的支持者則是一半一半，經他向支持者了解，不諒解韓的是韓上任不到半就去選總統，當他們遭韓粉霸凌時，韓國瑜沒有出來講話，還有就是傾向中國市場、有些政見華而不實；挺韓的則認為韓國瑜照顧弱勢、重視小市民聲音等。

吳益政表示，挺韓的人應要去了解為何有人要罷韓，罷韓的也要去了解為何有人挺韓，要找共同點，不是找出對立點，如果只有罷韓和挺韓，沒有中間，這對高雄將是傷害。

罷免 韓國瑜 罷韓

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