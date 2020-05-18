影／美日讚台防疫像迷湯?藍委:520後面對核食 美豬壓力

總統蔡英文第二任期即將展開，現正值新冠肺炎疫情期間，我國防疫經驗成為全球亮點，成功地讓世界看見台灣，更讓不少國家聲援台灣，紛紛表態支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(WHA)，不過台北大學公共行政暨政策學系教授侯漢君提醒，疫情過後台灣仍舊得面對現實的國際政治，他強調各國挺台言論多僅止於「防疫」，不涉及台灣國家主權的問題。

憂心國際善意成為台灣的外交迷湯，馬政府時期的總統府發言人、國民黨立委陳以信以美國通過的台北法案為例，他說送進眾議院的條文中，美國國會鼓勵行政部門與台灣簽署自由貿易協定(FTA)，但經過眾議院籌款委員會調整之後，國會所建議的FTA不復見，取而代之的是更廣泛的文字敘述，如「美國農產品出口」，陳以信表示美日或其他國家對台灣有比較善意的對待時，勿過度想像認為他們會在國家利益上有所折衷，這樣的想法比較天真。

國民黨立委鄭麗文認為蔡英文第二任期仍得面對未解的兩大難題，即美豬、日本核食進口，由於我國對外經貿渴望與美國簽訂FTA、參與以日本為首的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），鄭麗文強調這兩項議題除了衝擊台灣豬農生計，也影響台灣人的健康，屆時蔡英文恐得面對國人如海浪般的反彈與美日壓力，執政或將面臨內外交迫。

民進黨立委何志偉表示，美豬與核食只是國際合作幾百個議題當中之一，執政黨首重台灣利益、國人的健康安全，不過他也提到國際合作對台灣來講太珍貴也太重要，因此應該要綜合考量。