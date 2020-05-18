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定期會砲聲隆隆 綠議員舉牌「講話大聲不代表沒禮貌」
高雄市議會定期會今天安排市長韓國瑜施政報告，綠營議員在議場火力全開，砲聲隆隆，民進黨市議員黃文益、鄭孟洳聯合質詢時，舉牌說「請不要答非所問」、「講話大聲不代表我沒禮貌」。
黃文益、鄭孟洳兩人共用質詢時間，兩人關注二備金用途、幸福川清淤等，兩人拉高分貝質詢，幾度要韓國瑜道歉，但韓並未正面回應。
黃文益也提到，全國公務人員協會榮譽理事長李來希日前講「小燈泡的頭顱已被她的媽媽踢到高雄」，此番人神共憤的話，對「小燈泡」家屬造成二度傷害，黃要求韓為豬隊友的行為，向小燈泡媽媽王婉諭道歉，韓現場未多回應。
黃文益也批民政局長曹桓榮日前在與里長的line對話中提到，「讓站出來的人有壓力，站出來投票就是要罷韓」，曹的行為違反公務員行政中立法，要求韓約束官員必須自制。
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