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土地徵收較10年前大減98% 內政部：九成土地協議取得

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

政府近年嚴加審議土地徵收案件，使徵收土地面積大幅減少。內政部表示，去年徵收面積僅是2009年的2%，且逾九成都是以市價與地主協議價購取得土地，充分保障民眾權益。

內政部統計，從2000年公布土地徵收條例到2011年間，內政部每年平均核准的一般土地徵收總面積為951公頃，2012年修法後至2015年間，每年平均已降至310公頃，2016新政府上任後，平均每年徵收土地面積更大幅下降至100公頃左右，尤其去年更僅徵收31.22公頃，與2009年核准徵收的1409公頃相比，近10年下降高達98%。

內政部表示，「土地徵收條例」修法後，啟動市價徵收制度，讓每年徵收土地面積逐漸減少。近4年來，內政部透過強化徵收審議與鼓勵協議價購，從2016年起徵收土地面積大幅減少，去年徵收面積更僅為2009年的2%。顯見目前土地徵收制度更加公平、公正、公開透明，已讓民眾更有意願和信心，支持國家公共建設。

內政部表示，2012年修法重點之一是以「市價」協議價購和徵收補償，自「市價補償」新制施行以來，即使政府持續興辦交通、水利事業和產業園區等各項公共建設，需用的私有土地面積和以往差異並不大，但徵收取得面積比例逐年遞減。

內政部統計，2012年至2015年，每年以徵收取得面積占7成以上，協議取得面積比例平均未達3成，自2016年起反轉，協議取得面積比例(67.04%)已高出徵收取得面積比例(32.96%)，並呈逐年提高趨勢，去年高達9成以上私有土地是協議取得，徵收面積比例更降至6.72%，明顯看出需地機關在協議價購的執行成效。

內政部 土地徵收

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