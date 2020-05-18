總統府資安馬政府時期就沒做好 馬英九：我又變馬維拉

前總統馬英九、新北市前市長朱立倫、國民黨秘書長李乾龍及國民黨主席江啟臣，出席三重先嗇宮今舉辦2020神農文化祭護國和溫息災法，被問到高雄市長韓國瑜罷免案，馬英九僅表示由高雄市民決定；對於總統府文件外洩事件，馬則表示，「我又變成馬維拉！」

針對罷免案進入最後攤牌期，韓國瑜15日於臉書回應罷免案，並向韓粉喊話不要去投票，馬英九表示，這由高雄市民來決定，目前還不知道結果會怎樣。

馬英九表示，是否罷免是人民的權利，要不要出來由他們來決定；對於國民黨是否全力協助韓國瑜，他的了解是已經相當充分。

另外，總統府日前傳出疑似遭駭客入侵，涉及總統府幕僚向蔡英文總統報告文化部長、通傳會NCC委員等人事內容外洩，曾經任職國安會、代表民進黨參選立委的吳怡農表示，馬政府執政時期資安就沒做好，導致現在文件外洩。

對此，馬英九表示，「我又變成馬維拉！」他認為這種說法很無聊，若真如此，他執政時期怎麼沒有發生這樣的問題，這是內控沒有做好。

朱立倫則說，對於總統府文件外洩事件他感到非常訝異，但也可從中看到政黨及派系力量的介入，不管這中間有多少真假，對台灣都是很不好。不論是文件的外洩、政治的鬥爭、派系的利益，或是總統蔡英文與副總統賴清德之間的紛擾，都非常的不好。