總統府遭駭密件外流 藍黨團：人事鬥爭令人驚駭

國民黨團總召林為洲指出，身為A級資安防護機關，連總統府都能被駭，實在太嚴重。而外流出的文件從鬥爭準副總統賴清德，到如何和行政院長蘇貞昌角力過程，這些精彩內容呈現出對國家制度的傷害。

林為洲表示，當中提到幾個機關人事任用包括NCC、促轉會、監察院等獨立機關，人事任用的討論觀點竟是親綠不親綠、能否溝通等，還明確說出獨立機關將來要打擊不同陣營的策略，令人感到驚駭。

國民黨團書記長蔣萬安質疑，若非駭客入侵，勢必就是有人將內部文件散布給媒體進行政治鬥爭。他批評，蔡總統第二任期尚未開始，民進黨內部鬥爭就已如此難看，很難想像接下來的執政是真心為人民福祉著想，還是自身派系利益。

林為洲表示，府方若不出面說清楚，接下來的NCC、考監兩院人事同意權等，國民黨拒絕行使同意權，若是這樣討論人事派任，台灣民眾完全不能接受，破壞國家體制，莫此為甚。

曾任總統府發言人的國民黨立委陳以信說，一般總統府分為內網、外網，兩者不能相連，若是內網被滲透，問題非常嚴重，包括軍事、國政機密都有外洩風險；若是外網被滲透，代表有人未遵守資安規定、便宜行事，府方必須調查，予以懲處。

陳以信也只質疑，總統府資安出現這麼大紕漏，身為最高幕僚長的總統府秘書長陳菊，此刻不應該離任，否則誰來進行後續的調查工作？