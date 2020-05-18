韓感嘆：掌握媒體資源變上帝 反之變魔鬼

高雄市長韓國瑜今天到議會定期會做施政報告，談防疫作為、校園雙機、支持青創、改善空氣品質、推動平價教保服務等，韓說，市政團隊會持續傾聽民眾心聲，讓偉大的城市繼續發光發熱。國民黨團質詢時，黨團總召曾俊傑問韓「當初有89萬選民支持你當上市長，市長初心還在嗎？」韓表示，謝謝市民給韓國瑜機會，他能當選市長印證民心思變，韓團隊讓行政效率提升，兢兢業業、戰戰兢兢在做事，是他很驕傲的一點。

韓提到，前朝期間有61案、65位官員涉及司法案件，韓要求團隊不能碰觸任何違法的事。韓也感嘆，掌握網路、媒體資源者成為上帝，反之成為魔鬼，台灣9成媒體向當權派靠攏，反對黨吃盡苦頭，媒體應該回歸本質，鞭策執政黨，民主政治就會有不同風貌。

國民黨團議員高喊「反霸凌！幸福高雄」為韓國瑜打氣，韓國瑜表示，謝謝給韓國瑜機會，代表民心思變，市民期待不一樣的團隊，過去高雄負債最高，一場大雨造成5千個坑洞，都讓民眾不滿。

韓也說，不管做多久，總有離開的一天，他很珍惜能為高雄服務的機會， 能做多少算多少，重點是「 離開的時候留下什麼」。他會持續一本初衷為高雄來衝，過去一年多來，全世界華人都在關注高雄，有信心讓高雄繼續發光發熱。