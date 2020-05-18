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陳時中要調漲健保費 黃偉哲：放暑假不要變成畢業典禮

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）。圖／本報資料照片
台南市長黃偉哲（左）。圖／本報資料照片

針對衛生福利部部長陳時中對外表示下一個工作目標是調漲健保費，台南市長黃偉哲今天表示，在立法院多年，深知這個部分很不容易，佩服陳時中的道德勇氣，但還是要提醒部長「放暑假不要變成畢業典禮」

黃偉哲表示，陳部長說防疫工作考完期中考，現在還有期末考，所以呼籲大家要努力做好防疫工作，做完之後就放暑假了，接下來就是要處理這個健保費漲價的問題。

他表示，健保漲價坦白講是一個高度政治敏感的議題，尤其漲價還要經過立法院，過去歷任的不管是衛生署長或是衛福部長，也常常因為漲價後來就受到很大的影響，所以甚至於可能有人因此而去職，因此，一方面感佩部長有道德、勇氣，但是這個是考驗到人性的基本面。

大家都希望說，健保服務範圍越多越好，但是健保費越便宜越好，但台灣的健保好不好，過去早就已經得到驗證，許多國外的台僑也好或是說一些華僑也罷，甚至外國人，只要能夠擁有台灣居留證的，他們都希望利用台灣的健保，甚至於他們講說「搭飛機回來還有找」，表示台灣的健保是非常的價美物廉，但是因為這樣的情形，所以要調整就很不容易。

黃偉哲表示，一方面感佩陳時中的道德勇氣，一方面也替陳捏把冷汗，擔心雖然現在是非常高人氣，但是提出這個健保漲價的議題，直接挑戰人性的基本面，那也希望說這個事情要很小心的處理，以免放完暑假之後變成「畢業典禮」。

黃偉哲表示，在政治上對於漲價持保留態度，但對於國人比較有意見的，海外人士回台灣享受健保這部分，目前只要繳清部分費用就可以使用健保，應該要考慮讓這些人繳更多的費用或者是提高部分負擔，也就是說，從國外回來，用台灣健保的巧門，能夠開得更小、甚至能夠某種程度的關閉，因為健保是台灣之光，台灣的榮耀，台灣全民大家都可以享用與希望享用。對於國外的人或是長期不在台灣的人，其實要有一定程度的機制，加以限制，才能符合多數的民意。

而針對目前衛福部提出來的相關方案，未來可能針對高診次的民眾提高部分負擔，黃偉哲表示，有原則就有例外，相信健保署、衛福部一定有

有一些腹案了。高診次的部分如何能夠隔絕根絕「逛醫院」的壞習慣，尊重相關提案，只是因為在立法院多年提醒部長「小心進入深水區了」

健保 漲價 黃偉哲

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