顧立雄自曝接國安會秘書長原因：總統堅持

金管會主委顧立雄在520後將接任國安會秘書長，他今（18）日出席任內最後一次立法院財委會，會前受訪時親口證實這個消息，將成為立委莊瑞雄口中的「情報頭子」。他更親自說明接任內情，不是外界謠傳的「和行政院長蘇貞昌大吵一架才離開金管會」，而是「總統堅持」希望他接掌國安會。

顧立雄受訪時首先證實將接掌國安會，對於有媒體報導他和蘇貞昌吵架，他說是「子虛烏有、純屬杜撰」。

顧立雄更直接細說「斜槓歷程」。他指出，在總統蔡英文主動徵詢他國安會職務時，本來有遲疑，且蘇貞昌相當肯定顧在金管會作為，希望顧能留任。不過，蔡英文一再說明對國安的想法，希望顧立雄去幫忙，「最後因為總統的堅持，院長才讓我走」。而外界稱他是英系人馬，他僅回「所有人都是國家的人，沒有哪一個派系」。

接掌國安會前夕，就爆出總統府駭客事件，顧立雄說，未來上任後，主要工作有二，一是國安團隊重新再整隊，二是如何就國安議題和各部會進行實質協調工作。他說，國安團隊課題相當複雜，「沒有一個人是全才」，秘書長任務主要是就國安議題做好提供總統諮詢的工作。

對於在金管會超過2年8個月，有哪些「未竟之業」，顧立雄表示，他最重視金融秩序穩定，和照顧金融產業發展，以及兼顧消費者保護。他說，接任金管會主委的現任副主委黃天牧非常有經驗，相信會更精進。