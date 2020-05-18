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顧立雄自曝接國安會秘書長原因：總統堅持

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
金管會主委顧立雄。 記者黃義書／攝影
金管會主委顧立雄。 記者黃義書／攝影

金管會主委顧立雄在520後將接任國安會秘書長，他今（18）日出席任內最後一次立法院財委會，會前受訪時親口證實這個消息，將成為立委莊瑞雄口中的「情報頭子」。他更親自說明接任內情，不是外界謠傳的「和行政院長蘇貞昌大吵一架才離開金管會」，而是「總統堅持」希望他接掌國安會。

顧立雄受訪時首先證實將接掌國安會，對於有媒體報導他和蘇貞昌吵架，他說是「子虛烏有、純屬杜撰」。

顧立雄更直接細說「斜槓歷程」。他指出，在總統蔡英文主動徵詢他國安會職務時，本來有遲疑，且蘇貞昌相當肯定顧在金管會作為，希望顧能留任。不過，蔡英文一再說明對國安的想法，希望顧立雄去幫忙，「最後因為總統的堅持，院長才讓我走」。而外界稱他是英系人馬，他僅回「所有人都是國家的人，沒有哪一個派系」。

接掌國安會前夕，就爆出總統府駭客事件，顧立雄說，未來上任後，主要工作有二，一是國安團隊重新再整隊，二是如何就國安議題和各部會進行實質協調工作。他說，國安團隊課題相當複雜，「沒有一個人是全才」，秘書長任務主要是就國安議題做好提供總統諮詢的工作。

對於在金管會超過2年8個月，有哪些「未竟之業」，顧立雄表示，他最重視金融秩序穩定，和照顧金融產業發展，以及兼顧消費者保護。他說，接任金管會主委的現任副主委黃天牧非常有經驗，相信會更精進。

國安會 顧立雄

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新聞眼／蔡就職、陸兩會 兩岸關鍵一周

這一周將是兩岸關係的關鍵一周，從世衛大會兩岸角力，到五二○蔡英文連任就職，新任期兩岸關係談話受到矚目，緊接著大陸「全國兩會」登場，由於疫情造成兩岸更尖銳對立，中共恐拉高「反獨促統」調子，兩岸將掀起激烈交鋒。

人物側寫／專業獲青睞 顧立雄扮活棋

因應蔡總統第二任期，內閣總辭，金管會主委顧立雄異動，讓不少人訝異。如今答案揭曉，他以「黑馬」之姿，將接任國安會秘書長。獲得蔡總統青睞的主因，就在「專業」兩字。

財長留任 有三大考驗

520新局展開，財政部長蘇建榮將留任，施政重點將放在後疫情階段的振興措施。不過，財政部接下來也將面臨三大難題。首先是財政收支劃分法，不少縣市首長已站出來疾呼修法；其次則是囤房稅，民眾黨黨團提案來勢洶洶，未來在立法院勢必得面對；最後則是境外資金專法，首年是否能達標也受到關注。

藍委批陳菊政黨色彩濃 掌監院不恰當

五二○在即，府院黨人事布局備受矚目。總統府秘書長陳菊可望獲蔡總統提名出任監察院長，民進黨立委皆表示贊同，並認為考、監兩院的存廢將不構成問題。不過，國民黨立法院黨團總召林為洲認為，蔡總統提名執政黨色彩濃厚的人監察執政黨，「邏輯上不恰當」。

蔡撤「刪統案」釋善意…李大維掌海基受高度期待

蔡英文總統即將展開第二任期，國安人事布局連動兩岸，金管會主委顧立雄將接任國安會秘書長，現任國安會秘書長李大維可望於六月出任海基會董事長。曾經在陳水扁執政時期擔任海基會董事長的前立委洪奇昌認為，從新冠肺炎期間武漢台胞返台的兩岸協商來看，雙方的領導人都有克制、也有善意，他對李大維的人事安排「高度期待」。

觀察站／府內核心團隊 邁入全英派時代

蔡英文總統即將展開第二任期，總統府核心團隊正式成形，未來府秘書長由立法院前院長蘇嘉全接任，國安會秘書長由金管會主委顧立雄接任，蘇、顧都被認為「英派」。而被部分綠營人士視為「老藍男」、卻深獲蔡總統信任的國安會秘書長李大維則可望出任海基會董事長。府內新布局，打破過去藍綠及派系共治印象，正式開啟「全英派時代」。

「總統需更大空間」陳菊請辭 顧立雄掌國安會

總統府秘書長陳菊昨晚在臉書宣布，五二○後不再續任。據悉，立法院前院長蘇嘉全將接任府秘書長，國安會秘書長則爆出「黑馬」，確定由金管會主委顧立雄接任。陳菊昨未說明去向，但蔡總統即將提出下屆監委名單，民進黨人士皆稱陳菊為監察院長不二人選。

黃天牧掌金管會 面臨五挑戰

新任金管會主委黃天牧本周三上任，將面臨五大挑戰，包括紓困及振興經濟，金融業扮演的角色及可能的信用風險；全球紛降息，低利率環境，銀行、保險業經營將更艱困；下半年純網銀上路後的資安問題，及資本市場規模如何擴大等。

李大維 可望任海基會董座

後天就是520，蔡總統將展開第二任期，總統府核心團隊昨（17）日正式成形。總統府秘書長陳菊昨晚在臉書上宣布，520後不再續任。據悉，新任府秘書長將由立法院前院長蘇嘉全接任，國安會秘書長確定由現任金管會主委顧立雄接任，現任國安會秘書長李大維則可望於6月入主海基會，擔任董事長。

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