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韓國瑜說摩天輪交通部卡關 林佳龍笑：呃，要再加油啦

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
交通部長林佳龍。記者張裕珍／攝影
交通部長林佳龍。記者張裕珍／攝影

高雄市長韓國瑜上午向議會定期大會報告施政，關於他上任以來重要施政計畫的愛情摩天輪，他在書面報告中提及，已廣邀各國知名團隊提案，但因「高雄港舊港區20工區開發協議書」尚未通過交通部核准而嚴重卡關。交部通長林佳龍針對此受訪說，問題在地方未完成開發計畫，投資計畫也還沒有正式提出。

林佳龍說，高雄港的開發，是高雄港務公司的土地，地方要開發涉及開發計畫和投資計畫，目前高雄市的開發計畫審查還未完成，投資計畫若提出也樂觀其成，但地方如何加快開發和投資的速度，「這個..呃，要再加油啦！」

林佳龍也提到他擔任台中市長時的經驗說，那時向台中港務公司提出三井outlet的招商，也順利完成；只要方案能規畫的好，交通部的立場都是很支持，「因為我是過來人」知道目前問題主要還是地方未完成開發計畫，投資計畫也還沒有正式提出，所以要向韓市長說聲「加油！」

高雄港 林佳龍 高雄市

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