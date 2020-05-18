今進議會報告 韓國瑜：市政優先、防疫第一

高雄市長韓國瑜今到議會進行施政報告與質詢，韓國瑜強調，市府目前最重要的工作是「市政優先、防疫第一」，之前議員在臨時會反映的意見，他已要求相關局處妥善辦理。他並再度強調，市府進行的新冠肺炎防疫演練，是社區實兵演練，不是封城演練。

韓國瑜說，目前市府最重要工作是「市政優先、防疫第一」，此前在臨時會中，議員提出的意見，他已要求相關局處加以妥善規畫辦理，有議員反映但紓困方案多且分散，市府因此整合各局處人力資源，成立居家隔離、檢疫民眾及市民紓困關懷服務中心的單一窗口服務。

韓國瑜並指，市府也針對紓困進行經發局的攤商租金減半、財政局娛樂稅減徵，銀行利息補貼等，盼幫助更多人度過產業寒冬。另外，他強調，市府此前進行的防疫演練，是社區實兵演練，「外界一直誤認為是封城兵推，我們只是模擬社區感染，中央地方沒有不同調」。

對於第二預備金的使用，韓國瑜說，共已核准3億多元，2200萬用於肺炎防疫紓困等，另路平、治水、治安等1億多元，還有8700萬用於罷免。

他並指出，市府推動觀光，推出3月愛情月、軍事走讀之旅等，住宿旅客大幅成長；農漁產也多方拓銷，進行直播促銷、開發多樣產品、推宅配等。

韓國瑜並放出一張愛情摩天輪的模擬設計圖，韓說，愛情摩天輪大家非常關切，已有美國團隊遞交文件，可以看到兩設計圖設計的很美，推出來一定能轟動全台灣、全世界，大概有6、7家不同廠商接洽，希望能真正盡快把摩天輪架設起來。

但他說，遺憾的是，交通部還沒核准舊港區開發同意書，立院交委會5月4日南下召開會議，決議要求交通部1個月內與市府依照都市計畫法簽訂並報立院備查。

韓國瑜還提到市府推醫療觀光、和發產業園區完銷、橋科進入第二階段環評、爭取台39線經由阿蓮延伸至仁武等；市府也成立大林蒲遷村專案辦公室，3月召開第3次專案會議；工務團隊也全力推動路面改善，包括7條重車輾壓道路等。

此外，路燈汰換、易淹區改善、岡山潭底、寶珠溝、幸福川清淤等工程都完成，捷運路網的岡山路竹延伸線管線遷移中，捷運小港林園3月已提修正報告書給交通部，黃線也舉行多場說明公聽會。

對於輕軌第二階段美術館爭議部分，韓國瑜說，將依據學者專家委員會建議，納入居民參與，辦理說明會，但配合新冠肺炎措施，說明會暫緩，改為先拜訪沿線里長居民等。另市府也推公車小黃、81期重劃區動工及空汙改善等。