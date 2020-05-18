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梅雨季首道滯留鋒面接近 氣象局已對雙北等十縣市發大雨特報

陸新增3本地確診 吉林2例、上海1例

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
武漢一個社區的居民排隊接受核酸檢測。（路透）
武漢一個社區的居民排隊接受核酸檢測。（路透）

中國大陸在過去一天新增7例新型冠狀病毒確診病例，3例是本地個案，吉林兩例、上海1例；4例境外移入，都在內蒙古。另外新增18名無症狀感染者。無新增死亡病例，大陸累計82954人確診感染，4634人死亡。

據大陸國家衛健委通報，大陸昨天新增確診病例7例，其中境外移入病例4例（內蒙古4例），本土病例3例（吉林2例，上海1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（上海1例）。當日新增治癒出院病例11例，解除醫學觀察的密切接觸者246人，重症病例減少2例。

境外移入現有確診病例45例（含重症病例2例），現有疑似病例4例。累計確診病例1704例，累計治癒出院病例1659例，無死亡病例。

截至5月17日24時，大陸現有確診病例82例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例78238例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例82954例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者740054人，尚在醫學觀察的密切接觸者4970人。

大陸新增無症狀感染者18例（境外移入2例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察85例（境外移入1例）；尚在醫學觀察無症狀感染者448例（境外移入31例）。

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