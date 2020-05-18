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韓國瑜議會報告 挺韓紅絲帶、罷韓黃絲帶互別苗頭

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議會挺韓紅絲帶和罷韓黃絲帶互別苗頭。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會挺韓紅絲帶和罷韓黃絲帶互別苗頭。記者楊濡嘉／攝影

高雄市長韓國瑜今天上午要向高雄市議定期大會報告施政成果和未來計畫，他比以往到議會列席時更早到議會，約8點40多分即到。議會國民黨團今天在議事廳繫上挺韓紅絲帶，和民進黨罷韓黃絲帶別苗頭。

市議會上午9點30分開始進行市長施政報告，韓國瑜提早到，8點40多分即到議會並立即到市長休息室，展現對此次報告和備詢的重視。

韓國瑜報告之後的質詢，依序為民進黨團、無黨團結聯盟、國民黨團質詢，各為10分鐘。這是議會黨團第一次只有10分鐘，民進黨團上午在黨團辦公室研商如何「運用」這十分鐘，黨團原則決定針對韓國瑜的施政加以評斷；與無黨團結聯盟的共同運作的親民黨議員吳益政打算請韓國瑜自評施政成績和「遺憾」；國民黨團可能讓韓國瑜說明綠營未讓韓說清楚的部分。

民進黨團上星期將罷韓黃絲帶繫在議事廳發言用的麥克風上，國民黨團今天則繫上挺韓紅絲帶，議事廳呈現少見一片絲帶「景觀」。

韓國瑜 民進黨 國民黨 罷韓

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