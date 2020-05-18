聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國瑜籲不投票 李進勇：盼兼顧責任 率公務員依法行政
罷韓案投票在即，高雄市長韓國瑜呼籲支持者勿投票。中選會主委李進勇今天赴立法院備詢前受訪表示，韓國瑜面臨被罷免人及高雄市長兩個身份，一方面有理由呼籲選民不表態，一方面要率領公務員依法行政，盼地方首長兼顧責任。
立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇，就「中央與地方選務權責分工之法制與實務問題」與「高雄市第三屆市長罷免案辦理情形」進行專題報告，並備質詢。
李進勇說，韓國瑜站在被罷免人的立場，有理由為自己辯護，也有理由呼籲選民不表態；但身為高雄市長，要率領公務員依法行政，尤其選務工作需要地方政府配合，希望地方首長兼顧責任，不要對公務人員傳達錯誤訊息。
對於此舉是否違反行政中立，李進勇受訪時表示，保障公民投票權在憲法和法律都有明文規定，每個人尤其是公務人員，對法律規定應該相當熟悉，希望大家不要因為此案觸犯任何法律，讓此案可以非常平順地完全遵照公民意願進行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言