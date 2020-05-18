韓國瑜籲不投票 李進勇：盼兼顧責任 率公務員依法行政

罷韓案投票在即，高雄市長韓國瑜呼籲支持者勿投票。中選會主委李進勇今天赴立法院備詢前受訪表示，韓國瑜面臨被罷免人及高雄市長兩個身份，一方面有理由呼籲選民不表態，一方面要率領公務員依法行政，盼地方首長兼顧責任。

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇，就「中央與地方選務權責分工之法制與實務問題」與「高雄市第三屆市長罷免案辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

李進勇說，韓國瑜站在被罷免人的立場，有理由為自己辯護，也有理由呼籲選民不表態；但身為高雄市長，要率領公務員依法行政，尤其選務工作需要地方政府配合，希望地方首長兼顧責任，不要對公務人員傳達錯誤訊息。

對於此舉是否違反行政中立，李進勇受訪時表示，保障公民投票權在憲法和法律都有明文規定，每個人尤其是公務人員，對法律規定應該相當熟悉，希望大家不要因為此案觸犯任何法律，讓此案可以非常平順地完全遵照公民意願進行。