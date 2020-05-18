東沙行政區屬高雄旗津 韓國瑜：不排除登島捍衛主權

日媒日前報導大陸解放軍計畫8月在南海舉行大規模的登陸演習，目標設定是台灣控制的東沙群島。東沙群島行政區屬高雄市旗津區中興里，高雄市長韓國瑜近日與幕僚討論此事時表示，涉及領土、主權問題，任何國家都是寸土必爭，若有適當時機，不排除登島以行動捍衛主權。

過去是否有高雄市長到東沙群島？根據市府幕僚了解，1999年5月，時任高雄市長的謝長廷曾至島上漁民服務站掛「旗津區中興里18鄰東沙31號」門牌，以宣示主權。

東沙環礁是南海諸島的四大群島之一，位處國際航海重要的交通樞紐，軍事戰略價值特殊。東沙島目前無常住人口，僅有海巡署官兵常態駐守島上，2007年1月17日成立東沙環礁國家公園，是第七座國家公園，該年10月4日成立「海洋國家公園管理處」。