力挺韓國瑜 江啟臣讚他做到這八個字

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣在臉書力挺高雄市長韓國瑜拚市政。圖／黨中央提供
國民黨主席江啟臣在臉書力挺高雄市長韓國瑜拚市政。圖／黨中央提供

罷韓即將在6月6日投票，國民黨主席江啟臣在臉書力挺高雄市韓國瑜，讚高雄市府「大處著眼，小處著手」，讓高雄越來越有朝氣。

江啟臣表示，許多朋友，談到國民黨執政，印象就是「社會祥和，穩定發展」，而這樣的執政印象，必須做到「大處著眼，小處著手」，高雄市府用10天的時間，就能把幸福川完成清淤，展現的就是高雄市府在「大處著眼的縝密規劃」與「小處著手的執行效率」。

江啟臣說，有人說韓國瑜只會管「路平、燈亮、水溝通」，但就是因為過去沒做好，現在才必須努力做，加速做！高雄市府每一天都是兢兢業業、捲起袖子，展現為民服務的高品質。

江啟臣表示，一個宜居的城市必須透過一點一滴的基礎工程，累積起來，韓國瑜會用市政成績說話、用市民的感覺證明，靜心觀察就能發現高雄每天都在改變，而且變得越來越有朝氣，越來越有活力。

韓國瑜 高雄市 江啟臣

延伸閱讀

江啟臣稱未派任WTO代表 外交部：有公使常駐

韓國瑜不投票說法遭質疑 市府：平和比衝突重要

明天進議會報告 韓國瑜為備詢備戰

韓國瑜籲支持者不投票 尹立：妨害秘密投票

相關新聞

力挺韓國瑜 江啟臣讚他做到這八個字

罷韓即將在6月6日投票，國民黨主席江啟臣在臉書力挺高雄市長韓國瑜，讚高雄市府「大處著眼，小處著手」，讓高雄越來越有朝氣。

同婚專法周年 蘇揆回顧當時鞠躬拜託立委投贊成票

今天是同婚專法三讀通過一周年，行政院長蘇貞昌在臉書上表示，「一年前，因為我們一起勇敢。一年後的今天，我們才能成為一個讓世...

末代台灣省議長劉炳偉18日公祭 政商大老將致祭

最後一任台灣省議會議長劉炳偉日前病逝，明天將舉辦公祭，包括素有情誼的前台灣省長宋楚瑜，以及鴻海創辦人郭台銘等政商大老都將...

評總統府遭駭很諷刺 連勝文：民進黨養網軍卻忽略資安

總統府驚傳駭客入侵，府方已向刑事警察局報案，並指媒體收到的信件為偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實；針對總統府機密文...

【重磅快評】吳怡農救援小英？還是向卓榮泰多學著點吧

總統府密件外洩，府方說內容是「變造」的，到底是幾分真分假？反而引來臆測，在事實未釐清之際，曾任職國安會的吳怡農、民進黨主...

柯建銘：預計6月中下旬開臨時會 處理考監人事

立法院會期5月底結束，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，預計6月中下旬召開臨時會，處理考、監兩院的人事同意權，以及農田...

江啟臣稱未派任WTO代表 外交部：有公使常駐

國民黨主席江啟臣今天表示，台灣駐WTO代表懸缺超過8個月未派任。外交部澄清，目前常駐世界貿易組織（WTO）代表團公使為連...

【總統府遇駭4】解析密件真假 三種動機都各有疑點

520即將到來，值此敏感時刻，卻爆出總統府「密件」外流，內容包括去年賴清德參加民進黨總統初選，蔡英文幕僚的沙盤推演，以及與人事高度相關的蔡總統與行政院長蘇貞昌會面議題剖析，另外還有一份「府院推薦給各部會的學者名單」。民進黨府院黨均鎖定這是意圖擾亂國內政局的「駭客變造文件」事件，由於駭客宣稱還有更爆炸的內容，整起事件仍在發展當中。

【總統府遇駭3】馬幕僚看洩密案…當年我們真是不夠政治

總統府傳出密件外洩事件，前天與昨天先後有不明人士，大量寄發電郵給媒體記者。文件內容包括去年民進黨總統初選時期，蔡英文陣營的「打賴清德」計畫，以及上月行政院長蘇貞昌三度入府與總統會談，討論各項人事安排的紀錄。對這項震驚政壇的消息，府方強調是駭客所為，文件內容也已經過變造。

【總編開箱】評總統府遭駭 吳怡農是講真話還是講幹話？

總統府核心幕僚電腦遭駭案已發展數天，新聞部同事經過多次討論，決定不將我們收到的駭客信件內容完全公布在報刊上，雖然已有其他媒體這麼做，但考量我們還沒有可信賴的管道證實信件的全部內容，所以我們採取謹慎的態度來處理這件新聞。

WHA大會明日登場 衛福部證實仍未收到邀請函

世界衛生大會（WHA）明天就要登場，因應疫情，本次會議改採線上會議。雖然我國極力爭取與會，然而今天下午衛生福利部國際合作...

在野黨百花齊放 針砭時弊活動力強

政治環境改變，從過去只見藍綠的對決，如今時代力量、民眾黨成形後，加上原有的國民黨、民進黨，已逐漸走上多黨政治的形式。在野黨也積極關心民瘼，不斷提出環境、勞工、紓困程序等興革意見...

熱門新聞

陳佩琪臉書挺柯韓特殊情誼 上千酸民留言灌爆臉書

曾任職國安會 吳怡農：很多機密已遭洩露只是尚未公開

為何石斑象徵十天零確診？陳時中妙答

影／十全十美！連10天零確診 指揮中心今端出10尾龍虎石斑

鍾南山：中國有第二波疫情風險 武漢初期隱瞞關鍵資訊

「總統需要更大空間」陳菊宣布520後不再續任府秘書長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。