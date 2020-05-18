力挺韓國瑜 江啟臣讚他做到這八個字
罷韓即將在6月6日投票，國民黨主席江啟臣在臉書力挺高雄市長韓國瑜，讚高雄市府「大處著眼，小處著手」，讓高雄越來越有朝氣。
江啟臣表示，許多朋友，談到國民黨執政，印象就是「社會祥和，穩定發展」，而這樣的執政印象，必須做到「大處著眼，小處著手」，高雄市府用10天的時間，就能把幸福川完成清淤，展現的就是高雄市府在「大處著眼的縝密規劃」與「小處著手的執行效率」。
江啟臣說，有人說韓國瑜只會管「路平、燈亮、水溝通」，但就是因為過去沒做好，現在才必須努力做，加速做！高雄市府每一天都是兢兢業業、捲起袖子，展現為民服務的高品質。
江啟臣表示，一個宜居的城市必須透過一點一滴的基礎工程，累積起來，韓國瑜會用市政成績說話、用市民的感覺證明，靜心觀察就能發現高雄每天都在改變，而且變得越來越有朝氣，越來越有活力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言