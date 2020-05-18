傳總統核心幕僚遭駭 鎖定追查

總統府官員電腦疑遭駭客入侵，流出資料內容震撼政壇，總統府已向刑事警察局報案。總統府昨天表示，目前案件還在調查中，有進一步的了解再適度對外說明。據了解，府內比對內容後，目前鎖定有總統核心幕僚電腦遭駭，但資料不一定出自同一部電腦，因此不排除有特定幕僚被鎖定，必須進一步追查。

駭客將資料傳送給媒體後，總統府對外公開回應兩次，第一次是十五日深夜強調資料遭變造，呼籲媒體勿引用，第二次是十六日中午公開表示已向刑事警察局報案並籲各界勿散發轉傳相關信件，避免個人資訊安全受到威脅，昨天則沒有進一步說明。據了解，有相關人士質疑，此案可能是國內人員和境外犯罪者共謀。

曾任職國安會的「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農昨表示，政府網路系統安全是他在國安會研究的問題之一，他當時參與跨部門會議、調閱歷年紀錄、也訪問第一線政府人員及業者。他說，有很多對國家至關重要、更機密的資訊，沒有妥善保護、已遭洩漏，只是尚未公開。

吳怡農說，他不在此時作任何揣測，但過去四年，當政府不斷地倡導「資安即國安」，這些攻擊未被有效阻絕，幾乎所有核心政府單位的資訊系統都曾被成功滲透，加上各機關之間都有連線，已造成的損害難以估量；然而，每每發生資安事件，受害的單位往往各自尋求委外廠商個別處理，將電腦或伺服器「清理乾淨」，就結案了事。

吳怡農表示，馬政府時期的國安會，曾檢討政府資訊系統的安全設計和管理，但接連開了幾次會議後，反倒變成「向外」檢討，例如嚴管民間（金融、水電、交通等業者）的資通訊安全；過去幾年，蔡政府也延續此政策方向，但始終沒有把重點放在政府「內部」的問題，也就是說，存放國家最機敏資料的機制，沒有被當成核心問題來面對。

吳怡農還說，因此政務官不信任政府系統，高層的機敏訊息很多盡量不透過官方系統，甚至用個人電腦，導致現在，每個人的個人裝置（手機、筆記型電腦）都可能是破口；而且遭駭時，不受專責人員管控，根本難以查覺。

據了解，為提升資安防護能量，行政院近日將由兼任行政院資安長的副院長陳其邁主持資安會議，全面檢討內部資安保護。