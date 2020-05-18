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世衛大會想挑戰大陸？各國恐白忙

聯合報 / 編譯李京倫、記者楊雅棠／綜合報導
圖為世衛組織總部。（歐新社）
圖為世衛組織總部。（歐新社）

我未收到邀請函

世界衛生大會ＷＨＡ今天登場。據了解，許多國家將要求調查中國大陸是否隱匿疫情，美國支持的一些國家也將推動台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ。不過多數觀察家指出，這些挑戰大陸的國家恐怕會白忙一場，因為多數國家需要依靠大陸刺激經濟，仍會支持大陸。

美國駐日內瓦代表團十五日在推特上寫道：「台灣值得在ＷＨＡ擁有一席之位，中國會與我們及其他國家合作實現這一目標嗎？」不過我衛生福利部國際合作組昨天表示，我方並未收到ＷＨＡ邀請函，因此無法參與會議。

衛福部指出，往年世衛大會期間我皆組團至日內瓦與其他國家舉辦雙邊會議，但因今年改為線上會議，各國衛生部長未前往，所以我官方也未組團或派員至日內瓦，外交部會透過外館爭取友邦協助於視訊會議上替我發言。

各國恐站北京那一方

美國史丹福大學台灣民主與安全項目主任祁凱立（Kharis Templeman）指出，多數國家很可能會阻止台灣參與ＷＨＡ，「多數國家不會願意犧牲與北京當局的關係而採取象徵行動支持台灣，這是國際政治現實，只要北京當局要這些國家選邊站，台灣一定輸」。

大陸國務院參事、人民大學國際關係學者時殷弘指出，大陸相信多數國家不會讓台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ，大陸也「永遠不會」同意獨立調查團隊入境。他說：「中國基本立場是反擊批評，並關注自身對全球抗疫的貢獻，這個立場不會改變，因此堅決反對指控中國掩蓋疫情、必須負起責任的聲浪。」

對於台灣參加ＷＨＡ問題，世衛十一日回應說，世衛秘書長譚德塞無權發出邀請，只有全部一百九十四個成員國才能做出最後決定，世衛強調台灣過去以「中華台北」名義受邀是因為有政治共識，但美國霍夫斯特拉大學國際法教授古舉倫（Julian G. Ku）說，在世衛憲章、決議和程序規範中，並沒有譚德塞不能邀請台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ的依據，世衛引用一九七一年聯合國決議承認北京當局代表是中國在聯合國唯一合法代表，但這跟邀請台灣這件事毫不相干。

另外，歐盟證實，歐盟成員國將在ＷＨＡ提出一項決議草案，要求針對新冠肺炎展開獨立調查，以促進全球健康。

參與提案的國家包括澳洲、加拿大、日本、紐西蘭、英國等約卅國，加上歐盟廿七個成員國，總共近六十國。

北京 歐盟 疫情 日內瓦 譚德塞 新冠肺炎 WHA

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