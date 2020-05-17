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同婚專法周年 蘇揆回顧當時鞠躬拜託立委投贊成票

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
今天是同婚專法三讀通過一周年。本報資料照片
今天是同婚專法三讀通過一周年。本報資料照片

今天是同婚專法三讀通過一周年，行政院長蘇貞昌在臉書上表示，「一年前，因為我們一起勇敢。一年後的今天，我們才能成為一個讓世界看到、讓人民驕傲的國家。」

他說，一年前的今天，同婚專法在立院三讀，台灣人展現智慧與包容，一起把這個國家往前推了一步。但大家知道，這只是個開始。「這一年來，我們努力以各種方式做溝通、促進理解，不但讓同性伴侶得到公平的法律保障，也確實讓更多人能接納不同、善待彼此。」

蘇貞昌並回顧當時對執政黨立委在投票前一日的發言，用影片「原因重現」：

「立法院通過的法案幾百幾千件，但將來可以拿出來談的，拿出來講的，其實不多。將來一定會被問到的，一定有明天同婚這一案，到那個時候，整個社會進步到哪裡了，你可以拍胸脯很大聲的說，『你看！當年壓力是多麼大，但我還是頂下來了，我投下關鍵的一票。』

當然，你也可能被自己的孩子孫子問到，當年那歷史性的時刻、歷史性的一天，你為什麼沒有站出來？

各位，40年前美麗島事件，軍法大審的時候，全台灣有近千位律師，但真正敢站出來，只有我們15個；33年前，民主進步黨組黨的時候，其實真正簽名的沒有那麼多人，因為那個時候會被抓、會被判、會被關，後來事情過去了，組黨的名單卻愈來愈長，因為有人把名字加上去，大家都想搭上關鍵的列車。

各位，明天是歷史性的時刻。當然這很不簡單，所以我非常感謝柯總召，及各位立委先進，這段時間面對壓力，但始終和黨、大家團結站在一起。我只是要跟各位報告，要拜託各位，你和民進黨是分不開的，你要用民進黨提名來參選，你怎麼可能贊成國民黨的案，站在國民黨那邊？

逃避只會更被看不起！沒有人會感謝你。如果明天案沒有過，那更是民進黨大敗，人家更看不起你民進黨，更看不起你，你一定更難選！我拜託大家，請大家明天勇敢的站在一起，請大家在明天歷史性的時刻投下關鍵的一票，讓台灣的社會向前一步。歷史一定會記住你，大家一定會感謝你，在此深深鞠躬敬禮，謝謝你。」

同婚專法 民進黨 蘇貞昌

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