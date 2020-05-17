同婚專法周年 蘇揆回顧當時鞠躬拜託立委投贊成票

今天是同婚專法三讀通過一周年，行政院長蘇貞昌在臉書上表示，「一年前，因為我們一起勇敢。一年後的今天，我們才能成為一個讓世界看到、讓人民驕傲的國家。」

他說，一年前的今天，同婚專法在立院三讀，台灣人展現智慧與包容，一起把這個國家往前推了一步。但大家知道，這只是個開始。「這一年來，我們努力以各種方式做溝通、促進理解，不但讓同性伴侶得到公平的法律保障，也確實讓更多人能接納不同、善待彼此。」

蘇貞昌並回顧當時對執政黨立委在投票前一日的發言，用影片「原因重現」：