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評總統府遭駭很諷刺 連勝文：民進黨養網軍卻忽略資安

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台灣春億國際事業集團製作3D機能口罩，捐贈需要幫助的人，今天舉行捐贈儀式，國民黨智庫副董事長連勝文也到場致詞。記者張世杰／攝影
台灣春億國際事業集團製作3D機能口罩，捐贈需要幫助的人，今天舉行捐贈儀式，國民黨智庫副董事長連勝文也到場致詞。記者張世杰／攝影

總統府驚傳駭客入侵，府方已向刑事警察局報案，並指媒體收到的信件為偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實；針對總統府機密文界疑似外洩，今天出席口罩捐贈儀式的國民黨智庫副董事長連勝文受訪表示，民進黨花這麼多資源培養網軍、做網路宣傳，最重要的網路資安卻忽略，聽起來很諷刺。

連勝文也說，至於內容真假，他個人認為，沒有證據說不是真的，也沒證據說是誰寫的，但很多人會合理懷疑，這就是民進黨想做的事情。

「罷韓」投票倒數，媒體詢問，國民黨內定調冷處理？連勝文說，他不確定國民黨定調什麼，但現在應該全台灣所有民眾，都積極從經濟困境中走出來，疫情好不容易趨緩，現在是災後重建重要時刻，政治應該退位，若現在還要推動政治工作鬥爭、大型運動，不只讓民眾負擔更重。

連勝文又說，且假若罷免成功，還要進行補選，補選完還要新團隊適應，等所有事情做完，過1年又要再選舉，對高雄市民是很大負擔，現在災後重建，政治應該退位，經濟發展優先。

媒體也問，最新一份民調，關於政黨滿意度，國民黨不滿意度高達69%？連勝文表示，從去年選舉完，國民黨進入重整過程，包括新任黨主席及幹部等，希望努力振作起來，這需要一個過程，不是1、2天就可以完成，做不好就奮鬥。

另外，台北市長柯文哲妻子陳佩琪於臉書貼文，指她之前與柯文哲到韓國瑜家的農舍作客，當時她說柯韓有特殊情誼，竟被嘲笑到現在，她說，韓市長真有如此不堪到，任何人不能跟韓有任何情誼？該貼文遭不少網友灌爆。

同樣出席口罩捐贈儀式的國民黨立委蔣萬安，被問到陳佩琪幫韓國瑜講話，卻不受網友領情，蔣萬安表示，大家很關注高雄市的罷免活動，但任何議題希望理性溝通討論，上週四他跟立法院同仁赴高雄考察，看到市府很用心，目前最重要是回歸市政，大家理性討論。

打造知名雕塑內衣的台灣春億國際事業集團，運用自家專利布料，製作3D機能口罩，今天在立法委員、北市社會局見證下，提供給需要幫助團體；該集團指出，口罩現正趕工中，會加緊腳步持續付出，盡本土企業的能力，協助更多需要幫助的人。

國民黨 民進黨 連勝文 駭客 資安

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