【重磅快評】吳怡農救援小英？還是向卓榮泰多學著點吧

總統府密件外洩，府方說內容是「變造」的，到底是幾分真分假？反而引來臆測，在事實未釐清之際，曾任職國安會的吳怡農、民進黨主席卓榮泰先後貼文表示還有很多國家機密遭洩漏及質疑駭客目的是要「圍魏救韓」，兩人說法充斥矛盾，但核心的想法就是「馬維拉」，只是，政權都已兩次輪替，蔡英文也執政四年了，還不時要「馬維拉」上場救援，不能換點花樣？

吳怡農年初立委選舉落敗後，沈寂一時，近來政府人事改組尚未看到他的消息，好不容易等到機會，在總統府密件外洩之際，終於可以好好發揮所長，在臉書分析一番，提高自己的能見度，只是當府方在第一時間說這是「變造、偽造」、「內行人一看就知道是假的」，吳恰農卻煞有介事說，他在國安會任職時曾參與跨部門會議、調閱歷年紀錄、也訪問第一線政府人員及業者，他坦言有很多對國家重要機密資訊，沒有妥善保護、已遭洩漏，只是尚未公開。

吳怡農的說法等是間接打臉總統府，總統府好不容易想出外洩密件內容是「變造」的說法，卻被吳怡農瞬間擊潰，因為吳怡農說有很多國家機密遭洩漏，立即把密件內容真實的成分提高許多；而且吳怡農還提到政府未建立安全規範，長官只要層級夠高，便可以使用個人電腦工作及存放公務資料，愈機敏的資料、管理卻可能愈不嚴謹，吳的說法不正印證「打賴路徑」、「蔡蘇會談」內容文件的真實性？畢竟這可不是一般層級的官員所能接觸得到的吧？

當然，吳怡農也不忘馬維拉一下，他說馬政府時期的國安會曾檢討資訊系統安全設計和管理，但開了幾次會議之後，反倒變成「向外」檢討，而蔡政府也延續此政策方向，意謂若蔡政府有錯也是馬政府「害」的，馬英九躺著也中槍；不過，最毒的還是吳怡農說政務官不信任政府系統，高層機敏訊息盡量不透過官方系統，甚至用個人電腦、手機、筆電，都可能是破口，此話聽在眾多文官體系的公務員耳裡，不知要做何感想？

吳怡農年輕，涉世未深，臉書發言發文可能沒想那麼多，而老江湖卓榮泰的發文就四平八穩多了，他真接譴責駭客，指「爛招出盡，用幾張電腦資料，企圖捲起千堆雪，卑劣可惡」，他也質疑駭客的目的是要「圍魏救韓（韓國瑜）」，卓榮泰不必有國安會的工作資歷，也不必訪談相關人員，只要和廣義的馬維拉邏輯相結合，清楚簡單，又能和打韓做連結，這可比吳怡農厲害多了。

不過，在民進黨總統初選過程中，蔡英文一路變更遊戲規則，終於如願擊垮賴清德，卓榮泰難脫「打賴路徑」全程參與者的印記，遇到總統府密件外洩事件，他馬上跳出來說這是「圍魏救韓」，這種轉移焦點的作法不僅是「圍韓救蔡」，也是救他自己，更是此刻蔡英文最需要救援，吳怡農還是得多學著點兒。