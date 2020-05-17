WHA大會明日登場 衛福部證實仍未收到邀請函

世界衛生大會（WHA）明天就要登場，因應疫情，本次會議改採線上會議。雖然我國極力爭取與會，然而今天下午衛生福利部國際合作組證實，到目前為止，我方仍未收到邀請函，但將爭取待疫情緩和時，參與可能延後至10月或是11月舉辦的實體會議。

國際合作組技監劉麗玲表示，目前仍沒有收到邀請函，外交部仍持續透過外館爭取友邦於會議上替我方發言。

至於之前由美日領銜號召，與加拿大、英國、法國、德國、澳洲和紐西蘭等國挺台參與WHA，是否會在此次會議上提案。劉麗玲說，也許會在這次討論，但WHO有考慮會在10月或11月再次舉辦實體會議，因此也可能在下次會議時為我方提案。

往年台灣皆會組團至日內瓦，並與其他國家進行雙邊會議。劉麗玲則表示，過去因舉辦實體會議，各國衛生部長都聚集到日內瓦，因此藉機與其他國家交流。

今年則因改為線上會議，且從前陣子的台美會議，到上周與13國召開視訊會議，陸續都有安排會議和其他國家分享衛生、防疫經驗，因此則不急於集中在會議期間進行會談。