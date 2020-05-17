在野黨各擅勝場 國民黨不再盯政治

儘管3個在野黨在立法院的席次遠不如民進黨，但難得呈現百花爭鳴的氣象，各有其關注的議題。其中國民黨不再只聚焦政治議題，改以民生議題為主，民眾黨各委員由於都有鮮明的專業背景，從勞工、科技、產業和醫療角度問政；時代力量則仍持續關心人權和主權的議題。

國民黨少了政治味

與以往相比，國民黨對政治議題著墨不多，譬如對華航改名一事決定冷處理，黨團總召林為洲只說：「若造成國家損失會究責。」國民黨近來最令人印象深刻的，莫過於紓困廣發現金的提議，雖然民進黨政府一開始斷然拒絕，但已有多家民調顯示，多數民眾希望直接拿到現金，之後行政院也已經出現檢討的聲音。

至於首次進入國會的民眾黨也動作不斷，5位委員都各自有鮮明的擅長領域，關注的議題相對多元，譬如工運人士出身的賴香伶關心勞工議題，主張防疫照顧假應發放生活津貼；來自科技業的高虹安力推科技防疫；曾為台商的邱臣遠以產業政策、監督紓困為主；具有護理師背景的蔡壁如則是鼓吹《公衛師法》。

各黨難得達成共識

少了黃國昌的時代力量，過去為人所知的「揭弊」力道不再，然而人權和主權依舊是時代力量關心的議題，如華航改名案和集遊法違憲，而環團出身的新科立委陳椒華則以環保議題為主，如國土計畫法、大潭藻礁。不過民生議題時代力量也不缺席，曾指出公股行庫為了衝業績，放貸給不需要的人的亂象，在勞工政策方面也強力呼籲最低薪資入法。

此外，也有不少議題難得見到各黨派立委達成共識，如呼籲WHO納入台灣，各黨在開議之初即發表共同決議文；針對投票權下修至18歲，各黨雖都表示認同，但如何修法仍未有答案；還有《公衛師法》草案，不分黨派都齊心推動，讓公衛人才能夠貢獻所長在防疫上。在防疫期間，在野黨雖然肯定政府的大方向，但也不斷提出批判。

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