在野黨百花齊放 針砭時弊活動力強

政治環境改變，從過去只見藍綠的對決，如今時代力量、民眾黨成形後，加上原有的國民黨、民進黨，已逐漸走上多黨政治的形式。在野黨也積極關心民瘼，不斷提出環境、勞工、紓困程序等興革意見。未來，民進黨在國會單獨過半，行政、立法一把抓下，也應該放寬心胸、廣納建言，而非倚仗多數、一意孤行。

民眾跳脫兩黨窠臼

台灣自解嚴以來，從只有國民、民進兩黨獨大，到後來有代表泛藍的親民黨、新黨，還有代表泛綠的台灣團結聯盟（台聯），雖然政黨看似多元，不過實際上仍各處藍、綠的極端對立光譜，無論在勞基法修正、核四停復工、集會遊行法修正上都陷入政治角力，淪為零和的口水戰。

到了2020立委選舉，出現了時代力量與台灣民眾黨2個新興在野黨。時代力量立委以邱顯智為首，提出政府應該恢復7天假、並制訂最低工資法。他們也呼籲政府要將華航正名、也獲得交通部長林佳龍回應會考慮改名。台灣民眾黨剛進國會不久，也提出修正民法成年由20歲改為18歲，獲得跨黨派共識。

國民黨則在國土計畫法、消防法修法上著力深重，甚至在國土計畫法上，在野黨也結合民進黨內的異音一起推動，也讓後來備受爭議的政院版第15條，即允許「國家重大建設」開後門的條文，最後並未三讀通過，而消防法部分，則獲得內政部回應會通盤檢討。不過，時代力量關心許多環保，如礦業法的部分，就比較沒獲得政府積極回應。

另外，國民黨希望讓地方政府擴大參與紓困、分擔中央負擔，但以近日的無加保者發1萬元為例，新北市長侯友宜就與衛福部不同調，而且各黨都希望擴大實質補助，如租金、減稅，甚至免徵稅，並減少貸款比例，但目前政府擴大紓困方案1兆500億中，有7000多億仍為貸款，財政部長蘇建榮備詢時也堅持沒有考慮降稅。

反對黨紓困建言實用

在這次疫情的紓困中，各黨也對執政黨進行監督：國民黨主打紓困種類單純化、排富發現金，民眾黨則協調行政部門與不同產業溝通，希望政府紓困可以減免租金、賦稅，並簡化申請手續。時代力量雖然偏綠，但在紓困上也曾指出公股銀行不該盲訂KPI，另外在紓困條例上，他們也希望法律可以制定更加明確，以保障民眾人權。

如今堪稱台灣政治史上難得一件的百花齊放的政黨政治雛形，各黨的意見都具有專業度、少了許多政治口水。但執政的民進黨有聽到嗎？以疫情紓困為例，政府或許迫於民意，擴大了紓困範圍，但其中申請條件繁複，讓民眾、基層公務員都非常辛苦，更讓民眾普遍怨聲載道，這點讓在野黨聽得到，執政黨卻不積極回應。

執政黨應廣納民意

民進黨目前國會單獨過半，在行政、立法一把抓的情況下，更應該廣納各黨不同的意見，畢竟在多黨百花齊放，人民會擇其優者而從之，這也可從民進黨的政黨票與總統票的落差中看出。執政黨若能開闊寬大心胸、接納良言，就不怕下台，否則一旦在野黨贏得民心，何嘗沒有翻盤的可能？

【更多精采內容，詳見 】