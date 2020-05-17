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影／520前總統府遭駭 吳怡農：政府應設資安專責單位
總統府核心幕僚電腦遭駭一案，壯闊台灣發起人吳怡農受訪時表示，他曾任職國安會，雖然不對個案做評論，但他認為，有文件從總統府的電腦或系統流出，這的確是有可能，而且可以被執行的。吳怡農表示，只要有漏洞，不管是個人疏忽或是透過系統侵入，都有可能會被駭客找到方式。他也認為，不可以每一次都出事再一一處理，現在政府缺乏一個資訊安全的專責單位，因此他建議，需要有一個系統性的、有規模性的單位，來因應越來越數位化的世界，創造比較安全的介面。
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