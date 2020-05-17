影／520前總統府遭駭 吳怡農：政府應設資安專責單位

520即將到來，值此敏感時刻，卻爆出總統府「密件」外流，內容包括去年賴清德參加民進黨總統初選，蔡英文幕僚的沙盤推演，以及與人事高度相關的蔡總統與行政院長蘇貞昌會面議題剖析，另外還有一份「府院推薦給各部會的學者名單」。民進黨府院黨均鎖定這是意圖擾亂國內政局的「駭客變造文件」事件，由於駭客宣稱還有更爆炸的內容，整起事件仍在發展當中。

2020-05-17 17:38