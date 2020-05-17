快訊

府被駭是政治版陳冠希事件？ 賴清德守穩尊蔡低調應對

今年2月剛上任 大陸駐以色列大使陳屍官邸

蔡易餘修憲提案錯誤百出 連解嚴時間都錯大搞烏龍

聯合報 / 記者高凌雲／台此即時報導
民進黨立委蔡易餘。本報資料照片
民進黨立委蔡易餘。本報資料照片

民進黨立委蔡易餘等29人最近提出修憲提案，主張刪除憲法增修條文前言當中的因應國家統一需要文字，這項提案雖然已經在外界壓力下撤回，但是這項提案說明大搞烏龍，錯誤百出，中華民國建國年月也不知道，甚至連政府解嚴時間都搞錯了，成了政壇笑話。

根據立法院議案關係文書，蔡易餘等29位民進黨立委提出的修憲提案，在說明文字當中，關於歷史事實的錯誤很多，中華民國建立於1912年，提案寫成1911年。外蒙古正式獨立，是在抗日戰爭後期，中華民國政府與蘇聯兩國簽訂中蘇友好同盟條約後，在抗戰勝利後允許外蒙古舉行公投，並在1946年初承認外蒙古獨立。

中華民國解嚴是在1987年解除，這是蔣經國總統生前所做的重大政治決策。但是蔡易餘的提案，卻寫成1991年，1991年當時是二屆國民大會代表選舉，產生二屆國代後，才進入修憲工程。解嚴這個重大歷史事件，對民進黨意義重大，結果民進黨立委都搞不清楚到底那年解除戒嚴。

這份提案也出現錯別字，遷徙寫成遷息。對於第二次國共內戰的歷史事實，糊里糊塗地寫成1927年，與史實不符。1927年當時仍進行北伐，過程當中發生國共合作後第一次分裂，當時國民黨發動清黨，逐出國民黨內的共產黨員，中共在南昌發動起義，國共雙方從合作演變成軍事鬥爭，持續多年，中共在軍事壓力下，最後落腳延安，直到1937年抗戰爆發，國共進行第二次合作抗戰，至於第二次國共內戰時間，是在抗戰勝利後的1946年逐漸升高。

提案中也提到中共在1949年10月建政後，受到國際社會普遍承認，這與史實不太相符。中共建政後，因為韓戰與冷戰緣故，多與共產圈國家往來，隨後加強對第三世界國家交往，過程中英國承認北京代表中國，北京與台北都無法參加戰後的舊金山和約簽署，其他西方主要國家多與北京沒有外交關係，北京亦不允許進入聯合國，直到1964年法國決定與北京建交，加上非洲殖民地紛紛獨立後，中共在國際社會的承認才慢慢改善，1971年聯大2758號決議案通過後，北京取代台北當局進入聯合國，北京的國際地位才真正普遍為國際社會承認，1972年日本與北京建交，1978年美國捨棄台灣，與北京關係正常化，建立正式外交關係。

民進黨立委蔡易餘等29人提出的修憲提案，刪除憲法增修條文前言當中的因應國家統一需要文字，提案說明當中歷史事實烏龍百出，解嚴時間都搞錯了，顯示民進黨立委提案草率。 圖片來源／立法院議事錄
民進黨立委蔡易餘等29人提出的修憲提案，刪除憲法增修條文前言當中的因應國家統一需要文字，提案說明當中歷史事實烏龍百出，解嚴時間都搞錯了，顯示民進黨立委提案草率。 圖片來源／立法院議事錄

中共 民進黨 蔡易餘

延伸閱讀

影／賴香伶：支持刪除「國家統一前」 不知為何撤案

聯合報黑白集╱小丑立委與國王新衣

想刪國家統一又沒膽 民進黨遲早「政治思覺失調」

蔡易餘提案惹議自撤 遭酸：與「幹話王」親子關係確認

相關新聞

【總編開箱】評總統府遭駭 吳怡農是講真話還是講幹話？

總統府核心幕僚電腦遭駭案已發展數天，新聞部同事經過多次討論，決定不將我們收到的駭客信件內容完全公布在報刊上，雖然已有其他媒體這麼做，但考量我們還沒有可信賴的管道證實信件的全部內容，所以我們採取謹慎的態度來處理這件新聞。

【總統府遇駭3】馬幕僚看洩密案…當年我們真是不夠政治

總統府傳出密件外洩事件，前天與昨天先後有不明人士，大量寄發電郵給媒體記者。文件內容包括去年民進黨總統初選時期，蔡英文陣營的「打賴清德」計畫，以及上月行政院長蘇貞昌三度入府與總統會談，討論各項人事安排的紀錄。對這項震驚政壇的消息，府方強調是駭客所為，文件內容也已經過變造。

【總統府遇駭4】解析密件真假 三種動機都各有疑點

520即將到來，值此敏感時刻，卻爆出總統府「密件」外流，內容包括去年賴清德參加民進黨總統初選，蔡英文幕僚的沙盤推演，以及與人事高度相關的蔡總統與行政院長蘇貞昌會面議題剖析，另外還有一份「府院推薦給各部會的學者名單」。民進黨府院黨均鎖定這是意圖擾亂國內政局的「駭客變造文件」事件，由於駭客宣稱還有更爆炸的內容，整起事件仍在發展當中。

WHA大會明日登場 衛福部證實仍未收到邀請函

世界衛生大會（WHA）明天就要登場，因應疫情，本次會議改採線上會議。雖然我國極力爭取與會，然而今天下午衛生福利部國際合作...

在野黨百花齊放 針砭時弊活動力強

政治環境改變，從過去只見藍綠的對決，如今時代力量、民眾黨成形後，加上原有的國民黨、民進黨，已逐漸走上多黨政治的形式。在野黨也積極關心民瘼，不斷提出環境、勞工、紓困程序等興革意見...

在野黨各擅勝場 國民黨不再盯政治

儘管3個在野黨在立法院的席次遠不如民進黨，但難得呈現百花爭鳴的氣象，各有其關注的議題。其中國民黨不再只聚焦政治議題，改以民生議題為主...

影／520前總統府遭駭 吳怡農：政府應設資安專責單位

總統府核心幕僚電腦遭駭一案，壯闊台灣發起人吳怡農受訪時表示，他曾任職國安會，雖然不對個案做評論，但他認為，有文件從總統府...

蔡易餘修憲提案錯誤百出 連解嚴時間都錯大搞烏龍

民進黨立委蔡易餘等29人最近提出修憲提案，主張刪除憲法增修條文前言當中的因應國家統一需要文字，這項提案雖然已經在外界壓力...

國民黨正告民進黨「君子慎獨」德不配位將難以領導國民

總統府幕僚電腦遭駭客入侵，民進黨主席卓榮泰質疑客駭目的是要「圍魏救韓」（韓國瑜）。國民黨在臉書表示，發生資安問題，民進黨...

陳佩琪挺韓遭洗版 孫大千：毫不避諱的勇氣令人動容

台北市長柯文哲妻子陳佩琪在臉書貼文「挺韓」，表示高雄市長韓國瑜與柯文哲有特殊情誼，竟遭網友留言灌爆臉書。前立委孫大千在臉...

促轉會NCC人事案 綠擬26日行使人事同意權

民進黨立法院黨團今天表示，預計26日行使促轉會與NCC人事同意權；但國民黨團表示，總統府日前遭駭，流出內容涉及違反獨立機...

「沒被駭過」 政院說要檢討資安

總統府電腦遭駭客入侵，文件被釋出給部分媒體。行政院表示，類似事件在行政院從來沒有發生過，但為了提升資安防護能量，行政院副院長陳其邁將主持資安會議，全面檢討內部資安保護。

熱門新聞

沒用過「小燈泡媽媽」名稱？王欣儀批睜眼說瞎話

陳佩琪臉書挺柯韓特殊情誼 上千酸民留言灌爆臉書

曾任職國安會 吳怡農：很多機密已遭洩露只是尚未公開

520前夕 總統府秘書長陳菊將請辭

不能碰的議題？下個挑戰 陳時中：調漲健保費率

近60國向WHA提案 要求譚德塞調查病毒源頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。