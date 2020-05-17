蔡易餘修憲提案錯誤百出 連解嚴時間都錯大搞烏龍

民進黨立委蔡易餘等29人最近提出修憲提案，主張刪除憲法增修條文前言當中的因應國家統一需要文字，這項提案雖然已經在外界壓力下撤回，但是這項提案說明大搞烏龍，錯誤百出，中華民國建國年月也不知道，甚至連政府解嚴時間都搞錯了，成了政壇笑話。

根據立法院議案關係文書，蔡易餘等29位民進黨立委提出的修憲提案，在說明文字當中，關於歷史事實的錯誤很多，中華民國建立於1912年，提案寫成1911年。外蒙古正式獨立，是在抗日戰爭後期，中華民國政府與蘇聯兩國簽訂中蘇友好同盟條約後，在抗戰勝利後允許外蒙古舉行公投，並在1946年初承認外蒙古獨立。

中華民國解嚴是在1987年解除，這是蔣經國總統生前所做的重大政治決策。但是蔡易餘的提案，卻寫成1991年，1991年當時是二屆國民大會代表選舉，產生二屆國代後，才進入修憲工程。解嚴這個重大歷史事件，對民進黨意義重大，結果民進黨立委都搞不清楚到底那年解除戒嚴。

這份提案也出現錯別字，遷徙寫成遷息。對於第二次國共內戰的歷史事實，糊里糊塗地寫成1927年，與史實不符。1927年當時仍進行北伐，過程當中發生國共合作後第一次分裂，當時國民黨發動清黨，逐出國民黨內的共產黨員，中共在南昌發動起義，國共雙方從合作演變成軍事鬥爭，持續多年，中共在軍事壓力下，最後落腳延安，直到1937年抗戰爆發，國共進行第二次合作抗戰，至於第二次國共內戰時間，是在抗戰勝利後的1946年逐漸升高。