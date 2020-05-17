國民黨正告民進黨「君子慎獨」德不配位將難以領導國民

總統府幕僚電腦遭駭客入侵，民進黨主席卓榮泰質疑客駭目的是要「圍魏救韓」（韓國瑜）。國民黨在臉書表示，發生資安問題，民進黨譴責的竟是國民黨、韓國瑜，是誰在搞政治惡鬥？國民黨正告民進黨「君子慎獨」，就算在他人看不見之處也能不做違背良心的事，否則就是「德不配位」。

國民黨表示，過去國民黨官網也有遭駭的紀錄，對於駭客行為，已經涉犯刑法，破壞資訊安全，暴露隱私，國民黨同聲譴責。

國民黨指出，5月15日國民黨才向民進黨政府呼籲，期待朝野對話，相互合作，因為他們相信，朝野合作是民主的基石，團結前進是全體國人最大的福利。遺憾的是民進黨在兩天後，面對資安問題，譴責的是國民黨，譴責的是韓國瑜，由此可見誰在撕裂台灣？誰在搞政治惡鬥？希望民進黨主席對於今日不當的發言應該深切的檢討，向朝野合作，共謀全民福利的路線出發。

國民黨表示，總統大選已經結束，5月20日總統也即將就職，外流的資料中，看見的是蔡政府怵目驚心的政治分贓，看見的是蔡候選人把總統府變成「打賴中心」。蔡英文總統是否用政府資源，進行黨內的政治惡鬥，國民黨必須為國人追出真相。

國民黨並正告民進黨「君子慎獨」，就算在他人看不見之處也能自律，不做違背良心的事，不做傷害民主的事，不做傷害人民的事，若是只求私利，不求公益的政府，「德不配位」將難以領導全體國民。