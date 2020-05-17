快訊

專家估會考33.8分穩上建中、北一女 15分可上北市公立高中

石門知名肉粽店負責人開車違規迴轉 重機騎士身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳佩琪挺韓遭洗版 孫大千：毫不避諱的勇氣令人動容

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
台北市長柯文哲與妻子陳佩琪。圖／截自陳佩琪臉書
台北市長柯文哲與妻子陳佩琪。圖／截自陳佩琪臉書

台北市長柯文哲妻子陳佩琪在臉書貼文「挺韓」，表示高雄市長韓國瑜與柯文哲有特殊情誼，竟遭網友留言灌爆臉書。前立委孫大千在臉書感謝陳佩琪的真誠和勇氣，令人佩服和動容。

孫大千表示，台灣政壇的風氣向來就是「錦上添花易，雪中送炭難。」當政治人物在如日中天的時候，趨炎附勢，攀親帶故，不勝其數。當政治人物落難受困時，世態炎涼，落井下石，更是常態。陳佩琪在韓國瑜經歷落選，面對罷免的關鍵時刻，毫不避諱地說出 「韓市長真的有如此不堪到任何人不能跟他有任何情誼？」這樣的真誠，令人動容。

孫大千說，自從蔡英文順利連任之後，台灣的網路世界就已經成為「綠色一言堂」，綠色水軍出動，遍地寸草不生。柯文哲更是綠色水軍當前眼中的頭號戰犯目標，陳佩琪能夠在柯文哲市長已經動輒得咎的情況下，仍然甘冒綠色水軍的大不諱，毫不避談柯、韓兩人之間的「特殊情誼」，這樣的勇氣令人佩服。

陳佩琪 柯文哲 韓國瑜

延伸閱讀

陳菊任監察院長？孫大千5問總統蔡英文

黃捷質疑罷韓日未休假遭打臉 孫大千：不擇手段炒罷韓

敦睦是否有外籍人士登船？孫大千提六疑點要蔡政府釋疑

陳柏惟指發現金戰爭時就不能用 孫大千：牛頭不對馬嘴

相關新聞

國民黨正告民進黨「君子慎獨」德不配位將難以領導國民

總統府幕僚電腦遭駭客入侵，民進黨主席卓榮泰質疑客駭目的是要「圍魏救韓」（韓國瑜）。國民黨在臉書表示，發生資安問題，民進黨...

陳佩琪挺韓遭洗版 孫大千：毫不避諱的勇氣令人動容

台北市長柯文哲妻子陳佩琪在臉書貼文「挺韓」，表示高雄市長韓國瑜與柯文哲有特殊情誼，竟遭網友留言灌爆臉書。前立委孫大千在臉...

促轉會NCC人事案 綠擬26日行使人事同意權

民進黨立法院黨團今天表示，預計26日行使促轉會與NCC人事同意權；但國民黨團表示，總統府日前遭駭，流出內容涉及違反獨立機...

「沒被駭過」 政院說要檢討資安

總統府電腦遭駭客入侵，文件被釋出給部分媒體。行政院表示，類似事件在行政院從來沒有發生過，但為了提升資安防護能量，行政院副院長陳其邁將主持資安會議，全面檢討內部資安保護。

江啟臣批蔡政府只想大內宣

國民黨主席江啟臣表示，駐世界貿易組織(WTO)代表懸缺逾八個月，副代表楊珍妮派任卻不到任，代表處陷入群龍無首狀態。WTO代表團官網的代理館長，是原來的副代表連玉蘋，但是她已派任馬來西亞副代表。這是蔡政府重返國際舞台的外交政策嗎？爭取國際空間不該只求表面，只剩國內宣傳。

總統府被駭 刑事局：假日無法調閱相關資料

總統府疑遭駭客入侵造，成部分內部電腦資料外洩，刑事局受理總統府報案，刑事局表示，目前偵查進度仍處在調查相關資料階段。加上正值星期假日，許多電腦資訊必須上班日才能調閱，星期一才能加快偵查腳步。

總統府被駭 相關人士：特定幕僚被鎖定

總統府官員電腦遭駭客入侵，內部文件被釋出給部分媒體。總統府發言人張惇涵表示，目前調查中，有進度會對外說明。據了解，總統府向刑事警察局報案後，相關人士徹夜比對內容調查，目前鎖定總統核心幕僚電腦遭駭，但資料不一定出自同一部電腦，不排除有特定幕僚被鎖定，必須進一步追查。

總統府被駭 吳怡農：更多機密已洩漏 只是尚未公開

總統府官員電腦遭駭客入侵，曾任職國安會的吳怡農說，政府網路系統安全是他在國安會研究的問題之一，他當時參與跨部門會議，調閱歷年紀錄，訪問第一線政府人員及業者。他說，有很多對國家至關重要，更機密的資訊，沒有妥善保護，已遭洩漏，只是目前尚未公開。

特赦陳水扁？黃偉哲：國外都已經謀求政治上和解

台南市長黃偉哲上午針對前總統陳水扁的特赦問題表示，支持特赦是他的個人意見，職權仍在總統，但是以國外的例子來説，大多都已經...

WHA中國成箭靶 但其經濟影響力能讓多數國惦惦

世界衛生大會（WHA）將於18日以視訊方式召開，中國大陸將接受兩個最敏感問題的挑戰：中國共產黨對新冠病毒的初步處理方式，...

影／屏東崁頂鄉長補選 蔡壁如：民眾黨的下一戰

嘉義市過溝里長下周補選，台灣民眾黨推出吳慧玲參選，黨內立委蔡壁如、賴香伶、高虹安、張其祿和邱臣遠等人今天上午全員到齊，陪...

同婚立法一周年 蔡英文歡迎新人申請總統府賀電

今天是立法院通過攸關同婚合法化的「司法院釋字第748號解釋施行法」一周年，蔡英文總統在臉書上紀念這一天。她表示，「去年的...

熱門新聞

沒用過「小燈泡媽媽」名稱？王欣儀批睜眼說瞎話

曾任職國安會 吳怡農：很多機密已遭洩露只是尚未公開

520前夕 總統府秘書長陳菊將請辭

陳佩琪臉書挺柯韓特殊情誼 上千酸民留言灌爆臉書

不能碰的議題？下個挑戰 陳時中：調漲健保費率

近60國向WHA提案 要求譚德塞調查病毒源頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。