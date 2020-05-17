陳佩琪挺韓遭洗版 孫大千：毫不避諱的勇氣令人動容

台北市長柯文哲妻子陳佩琪在臉書貼文「挺韓」，表示高雄市長韓國瑜與柯文哲有特殊情誼，竟遭網友留言灌爆臉書。前立委孫大千在臉書感謝陳佩琪的真誠和勇氣，令人佩服和動容。

孫大千表示，台灣政壇的風氣向來就是「錦上添花易，雪中送炭難。」當政治人物在如日中天的時候，趨炎附勢，攀親帶故，不勝其數。當政治人物落難受困時，世態炎涼，落井下石，更是常態。陳佩琪在韓國瑜經歷落選，面對罷免的關鍵時刻，毫不避諱地說出 「韓市長真的有如此不堪到任何人不能跟他有任何情誼？」這樣的真誠，令人動容。

孫大千說，自從蔡英文順利連任之後，台灣的網路世界就已經成為「綠色一言堂」，綠色水軍出動，遍地寸草不生。柯文哲更是綠色水軍當前眼中的頭號戰犯目標，陳佩琪能夠在柯文哲市長已經動輒得咎的情況下，仍然甘冒綠色水軍的大不諱，毫不避談柯、韓兩人之間的「特殊情誼」，這樣的勇氣令人佩服。