卓榮泰疑府駭客圍魏救韓 國民黨批政治操作打韓救蔡

總統府幕僚電腦遭駭客入侵，民進黨主席卓榮泰譴責駭客卑劣可惡，更質疑此舉的目的是要「圍魏救韓（韓國瑜）」。國民黨文傳會主委王育敏批評此說法太荒謬，還沒調查出駭客是誰，民進黨就開始政治操作帶風向「打韓救蔡」。

王育敏表示，卓榮泰別想轉移焦點，打韓救蔡。總統府資安出現大漏洞，完全「不敢」究責檢討，不要護航的這麼難看；且有些訊息與後來公布的人事不謀而合，總統府都不敢否認所有訊息為假，卓榮泰沒在總統府上班，何以斷定都是錯誤訊息？

王育敏說，圍魏救韓的說法太荒謬，調查局還沒查出來是誰，民進黨就想政治操作帶風向，趁此打韓救蔡，實在惡劣。他提到，總統府是否成為打賴中心、行政院副院長陳其邁是否背著行政院長蘇貞昌和總統府報告、促轉會是否都是親綠學者，事實真相為何，總統府有責任對外說明，國民黨會為全民繼續追真相。