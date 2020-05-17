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WHA中國成箭靶 但其經濟影響力能讓多數國惦惦

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
世界衛生大會（WHA）將於18日以視訊方式召開。圖為世界衛生組織（WHO）今年2月在日內瓦舉行理事會議。路透
世界衛生大會（WHA）將於18日以視訊方式召開。圖為世界衛生組織（WHO）今年2月在日內瓦舉行理事會議。路透

世界衛生大會（WHA）將於18日以視訊方式召開，中國大陸將接受兩個最敏感問題的挑戰：中國共產黨對新冠病毒的初步處理方式，以及台灣參與WHA的議題。

彭博資訊報導，儘管美國每天向中國發動外交攻擊，包括暗指新冠病毒源於武漢的一座實驗室，但歐盟和澳洲在推動調查病毒源頭中發揮關鍵作用。

美國近期因持續協助台灣以觀察員身分出席會議，與中國槓上，此舉反映美國及其盟友與中國正進行更廣泛的地緣政治鬥爭。在疫情導致全球約30萬人死亡並重創全球經濟的情況下，中國的威權體制受到嚴格審查。美國已暫停金援WHO，認為WHO偏袒中國，甚至建議成立替代機構。

儘管如此，大多數分析人士預期，中國將獲得參加會議的近200個國家的大多數支持，這些國家需要與世界第二大經濟體保持良好關係以支撐國內成長，新機構對它們來說也不太可能具有吸引力。

前澳洲駐中國外交官卡薩姆（Natasha Kassam）說，儘管WHO在這場危機中一直成為箭靶，但任何的替代組織都會與現在的WHO很像。「很難想像有一個有效的全球衛生機構會將中國排除在外，也很能想像美國能讓台灣參與WHA成為鐵律」。

然而，美國近期積極為台灣發聲，美國駐日內瓦代表團發言人說，從台灣成功抗疫的經驗中學到教訓「將對世界其他地區產生重大影響」。並說中國寧願不要台灣分享經驗，因為深怕被外界拿來比較。

中國官方顧問兼北京人民大學國際關係學教授時殷弘表示，中國有信心大多數國家將拒絕台灣以觀察員身分參與WHA，且絕不允許有獨立調查小組深入中國境內。

史丹佛大學胡佛研究所的印太問題專家祁凱立（Kharis Templeman）表示，仍然有多數成員國會阻止台灣參與WHA。他說，「這是國際政治的事實，因為多數國家都不願冒著得罪中國的風險，而採取象徵性行動支持台灣。只要北京讓它們在中國和台灣之間做出選擇，台灣就會輸」。

WHA WHO 北京

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