影／屏東崁頂鄉長補選 蔡壁如：民眾黨的下一戰

嘉義市過溝里長下周補選，台灣民眾黨推出吳慧玲參選，黨內立委蔡壁如、賴香伶、高虹安、張其祿和邱臣遠等人今天上午全員到齊，陪同吳徒步掃街輔選，蔡壁如說，下一戰是屏東縣崁頂鄉長補選，希望透過每一次小選舉，以戰養戰，尋覓年輕人出來參與政治。

「過溝里長選舉是2020第一戰」，賴香伶說，黨主張青年從政，從基層民主開始，把理念傳播開來，因此在里長選舉倒數一周，5名立委全員到齊輔選，希望讓鄉親更認識這個黨，能開出最好成績。

蔡壁如說，每一次的小補選，對他們來說都很重要，都會傾全力去關注，但也發現都會區外選舉，有許多人情上的困難，彼此間的關聯密不可分。

蔡說，例如原本今年4月在花蓮縣壽豐鄉長的補選，黨也有選擇一名青年農民出線，他也很有意願出來，但在協調過程，才發現這個地方「綁得很緊」，青農父親與想要出來的人選，彼此在地方上是親戚朋友，最後青農因此被勸退，說下次再讓給他，因此就沒推人選。

蔡壁如說，這一次屏東縣崁頂鄉長補選，也有選擇一名無黨籍的青農來參選，但青農的爸爸是其他人選的樁腳，還在繼續協調中，不過屏東這場選戰，黨不會缺席，仍在積極尋覓人選，會以30到40歲的有志青農為主，將是嘉義市里長選舉後的第二戰。