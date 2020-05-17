同婚立法一周年 蔡英文歡迎新人申請總統府賀電
今天是立法院通過攸關同婚合法化的「司法院釋字第748號解釋施行法」一周年，蔡英文總統在臉書上紀念這一天。她表示，「去年的今天，我們透過法律，讓每個人的愛都受到平等的保障。一年過去了，大家想要守護的價值都依然存在，同時，我們也讓更多的人一起擁有幸福。」
蔡總統說，這一年來，有許多同志朋友結婚，都會索取總統府的賀電，總統府也配合法律調整了賀電系統。只要點選「乙式」，申請人就會從「新郎、新娘」變成「新人、新人」。這一個微小的更動，也代表了國家開始有很多重要的改變。這項法律通過後，也還有許多的配套措施需要調整，總統府也帶頭從這個小細節開始，讓社會慢慢地往更多元、開放的方向進步。
蔡總統說，最近因為疫情的關係，辦婚禮的人變少了，「疫情趨緩後，如果新人們希望能夠得到來自總統府的賀電，他很樂意給大家祝福。大家可以拍下喜帖，上網填寫資料，就可以申請。」
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