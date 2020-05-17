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卓榮泰譴責總統府駭客 質疑「圍魏救韓」
總統府幕僚電腦遭駭客入侵，外流內容震撼政壇。民進黨主席卓榮泰今天在臉書上譴責駭客，指「爛招出盡，用幾張電腦資料，企圖捲起千堆雪，卑劣可惡。」他也質疑駭客的目的是要「圍魏救韓（韓國瑜）」。
卓榮泰說，手段是非法駭客，內容刻意扭曲，時機則想轉移焦點，作用是製造矛盾，他也質疑，目的是「圍魏救韓」？他認為，其中有從未存在的想像，從未討論的內容，從未發生的過程，還有完全相反的事實，完全沒有的對話，更重要的是，「有敵人才會有的陰謀。」
卓榮泰也說，資通安全等於國家安全，訊息查核也是國家安全，相信駭客就是相信敵人。
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