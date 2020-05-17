蘇貞昌：鍾肇政不只獨善其身 對台灣文學民主有3大貢獻

行政院長蘇貞昌今天上午在桃園市長鄭文燦、客委會主委李永得等人陪同下,到桃園市龍潭區武德殿，弔唁台灣文學之父鍾肇政與慰問家屬前立委蔣絜安等人。

蘇貞昌讚許鍾肇政是文壇巨擘，令人敬佩、懷念。並認為鍾肇政對台灣的貢獻可以分3個方面，包括他歷經戰亂，從日據時代到民國突破國民黨的威權高壓，也克服語文的障礙勤耕不倦、著作等身，留下的著作不只讓人敬佩，還可以看出在文學上立下崇高的地位。鍾肇政最讓人敬佩的是不只獨善其身，還用他的熱情跟照顧的精神，掀起台灣整個世灣的文學，而且一代一代培育新人，讓整個台灣文學文壇因為有鍾肇政深耕開花、繁茂，真的令人敬佩。

第二，鍾肇政做為客家大老，保存客家語言，傳承客家精神，讓人見識到整個客家族群硬頸精神，客家鄉親在這塊土地的貢獻跟感情，他不但在整個族群的尊嚴光榮上做出貢獻，也讓台灣整個族群融合上做出貢獻，讓台灣今天族群能彼此尊重，為建設台灣這個美麗國家而團結在一起，鍾肇政功不可沒。

鍾肇政第三個令人敬佩的貢獻是，台灣要打開民主大門的艱難過程中，鍾肇政從國民黨一黨高壓統治中就挺身處來，就在還沒有民進黨黨外時期，他就率團到屏東、客家鄉鎮幫他助選，一直到今天蔡英文還總統都給予溫暖。

蘇貞昌強調，今天台灣民主政治能打開大門、開花結果、政黨輪替，台灣能在世界上被看見，民主成熟一步一步落實，鍾肇政做為一位文學家，還能親身實地參與這些過程和出力，這是鍾肇政令人感佩的地方。