陳佩琪臉書挺柯韓特殊情誼 上千酸民留言灌爆臉書

公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，6月6日即將舉行罷免投票。久未發臉書的台北市長柯文哲妻子陳佩琪15日再度在臉書貼文，表示她之前與柯文哲到韓國瑜家的農舍作客，當時她說柯韓有特殊情誼，竟被嘲笑到現在，陳佩琪說，韓市長真有如此不堪到，任何人不能跟韓有任何情誼？

由於陳佩琪久未在臉書發言，此貼文一出，吸引上千網友留言，有網友提醒「高能1450注意」，但也有許多網友酸「你們到底多愛韓國『魚』」、「竟然對韓國瑜那麼多同理心，快吐了！」不過也有網友說，「真的很想念佩琪的文字」....

台北市長柯文哲日前再度被北市議員問到，是否跟韓國瑜交情不錯，柯稱「也沒有很好啦，只有認識而已」。對於外界總是在柯韓交情上做文章，陳佩琪忍不住再發臉書，陳說，她久沒寫臉書， 聽說有人很想念她，因沒寫東西就沒題材可罵，前天公布的財產申報，可以開酸的中國基金也清光了，於是有人忍不住開始把她跟韓市長兩個最被討厭的人做連結，希望利用韓來黑她，也利用她和柯文哲來黑韓國瑜…

陳佩琪說，Ptt只要討論柯文哲的任何議題，就會有人放一張截圖，內容是柯曾在某節目上說「韓國瑜在這失業的17年間唸了很多書」 ，接著不忘冷嘲熱諷一番，不知是想嘲弄先生識人不明？還是想嘲弄韓市長沒念過什麼書？

陳佩琪說，每個人都有自己喜歡看的書，不管韓市長失業的17年讀多少書、念過什麼書、或只是背誦佛經，柯文哲講這話時，只是表明韓國瑜把北農治理得不錯，對農產行銷也是言之有物，當然也許只是單純節目上脫口而出的客套之詞，實在想不透柯文哲講這句話，有如此可惡？嘲諷兩年還罵不完。

陳佩琪說，縱然有人覺得韓國瑜low，難道就要強迫大家一起辱罵或看不起韓？一個人就算過去失業生活頹廢， 但至少現在振作起來，也當選市長了， 有需要對過去長官對部屬的一句讚美，如此冷嘲熱諷窮追猛打兩年嗎？

陳佩琪說，她曾在臉書上說「先生帶我去雲林韓市長的農舍作客， 這是先生上任市長以來第一次帶我去人家裡拜訪， 或許他們之間有「特殊情誼」吧！」就是這四字「特殊情誼」一直被嘲笑到現在，長官對部屬賞識，有「特殊情誼」是如此可恥？ 韓市長真的有如此不堪到任何人不能跟他有任何情誼？

陳佩琪也透露，她最近和柯參加一個節目， 風格有別於以往，要大家拭目以待，強調節目絕無事前套好招，因為有人再次問柯結婚紀念日，14？16？想了半天，柯文哲竟然還是答錯。