影／蔡稱「中華民國台灣」學者：切割陸 落實兩國論概念

蔡英文第一任期針對兩岸問題喊出「維持現狀」，不過隨著變動的國際與兩岸局勢，維持現狀已然不復存在，如今蔡英文將進入第二任期，國民黨立委陳以信認為蔡英文的520就職演說，將不會再喊維持現狀，藍委鄭麗文則不假思索地表示，毫不期待未來四年蔡英文在兩岸議題上有突破的作為，不過台北大學公共行政暨政策學系教授侯漢君認為，雖說目前疫情期間台灣在國際上衝出良好的聲量，但疫情總會過去，蔡英文終得面對現實的兩岸問題。

政治大學政治系副教授俞振華表示，從總統大選前的民調數據來看，其實大多數的民眾都對未來兩岸發展認知到不會更好，但仍舊都把票投給蔡英文，顯示蔡英文雖在兩岸議題上採取較為鷹派的路線，但反中民意已經形成，未來蔡英文繼續走這樣的路線，也不會在兩岸議題的民意上有太多的失分。

蔡英文總統在今年1月當選連任後接受《BBC》專訪表示，「我們已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣。」

蔡英文提出「中華民國台灣論」的國家定位，但陳以信批評蔡英文在玩文字遊戲，他說中華民國台灣是國號還是口號？如果是國號就請蔡英文翻翻手中的憲法，但若如果是口號，大家都可以認同，陳以信強調蔡英文在兩岸定位上失了根據，因此至今未能有所突破或進展，使得我們在地緣政治的策略上失衡，為台灣帶來不可測知的風險。

俞振華說蔡英文強調「中華民國台灣」的主體性其實就是落實兩國論的概念，包含民進黨立委蔡易餘提案要刪掉《兩岸人民關係條例》中的「國家統一前」，舉措上都是往台灣主體性移動，換句話說就是要切割台灣與中國大陸的關聯性，俞振華說90年代蔡英文幫前總統李登輝起草兩國論，目前看來蔡英文的在兩岸與國家定位上的做法，都仍舊在落實她當時的理念。