影／賴香伶：支持刪除「國家統一前」 不知為何撤案

民進黨立委蔡易餘提案刪憲法增修條文與兩岸人民關係條例中「國家統一前」文字，蔡前天主動撤案，台灣民眾黨立院黨團總召賴香伶今天說，在程序委員會時，民眾黨都是支持他的修法版本，後來不清楚對方什麼原因撤案，但這是全國有共識之後，可以來努力促成的修法。

台灣民眾黨立委蔡壁如、賴香伶、高虹安、張其祿、邱臣遠等黨內5名立委今天全員到嘉義市，為黨內即將參選嘉義市過溝里長補選的吳慧玲站台助選，賴被媒體問及對蔡易餘刪除國家統一前文字的看法。

賴香伶說，現在社會還有國際很清楚知道台灣與中國是不同政治實體，有我們自己的制度，包括這次我們里長的基層選舉，都是在自由開放的關係中進行，刪除國家統一的字眼本來就是水到渠成的過程，只是法律上很多過時的、沒有檢視的條文，可藉由這次慢慢來一步步調整。

「不知他們撤回的原因」，賴香伶說，民眾黨支持修正過時條文，包括蔡易餘提出來時，民眾黨都是支持，但他們撤回的考慮原因是什麼，他們並不了解，但終究是法律的修正，黨也一直在國會盤點，希望提出進一步的方向，有共識的事情可以先做。