影／顧立雄被點名參選新北市長 侯友宜：喔，這樣啊
台灣在這次新冠肺炎防疫戰打得可圈可點，而作為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在防疫出色表現，外界認為可能被民進黨推出參選2022新北市長，對此，新北市長侯友宜表示，防疫期間守護國人為第一要務。
侯友宜表示，現在這個時間，一心一億好好做事，台灣絕大部分時間應該要努力做事，選舉只是一個過程而已，好好努力做事，尤其在防疫期間，更要攜手合作守護國人健康，才是當務之急。
被問到金管會主委顧立雄傳也被點名參選新北市長，侯友宜聽到後笑著表示「喔，這樣啊」。侯說，他對這件事情不太了解，為了疫情每天忙得昏頭轉向。他相信每個人都有參選資格，但他現在就是努力好好做事。
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