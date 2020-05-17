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蔡政府只想大內宣？江啟臣批WTO代表懸缺8個月未派任

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣質疑WTO代表懸缺8個月未派任。圖／截自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣質疑WTO代表懸缺8個月未派任。圖／截自江啟臣臉書

國民黨主席江啟臣質疑，蔡政府表現積極爭取參與國際組織，竟讓駐WTO代表懸缺逾8個月未派任，副代表楊珍妮派任了卻不到任，讓駐處陷入群龍無首的狀態；更誇張的是，WTO代表團官網上的代理館長竟然還是已調任馬來西亞公使的前副代表連玉蘋。口口聲聲說要爭取加入國際組織卻如此輕忽，這是蔡政府重返國際舞台的外交政策？

江啟臣在臉書貼文指出，WTO是最重要的國際貿易組織，其前身是關稅暨貿易總協定（GATT），我國自1990年便開始申請入會，歷經12年跨越政黨輪替的努力，2002年終於成為正式會員，這是橫跨政黨輪替共同爭取到的國際組織正式會員資格，攸關我國對外經貿拓展工作，更是與全球各國互動的最佳國際場域。

江啟臣表示，蔡政府執政以來已有7國與我斷交，他要正告執政黨，WTO與WHO同等重要，在全國上下期待參與WHO的同時，也請珍惜我國多年努力得來的WTO正式會員資格，這是絕對不能再失去的國際舞台。

江啟臣說，目前看來，我國要正式加入WHO仍舊是困難重重。因此，他認為朝野在國內可以激烈辯論、互相指責，但對於加入國際組織是國家一致的目標，大家必須團結。為了加入WHO，他也二次以在野黨主席的身分投書國際媒體，為2300萬的同胞發聲，呼籲國際社會支持台灣。

江啟臣強調，加入WHO很重要，也是國人共同的目標，但切勿捨近求遠，忽略積極參與及經營我國已經加入的國際組織，否則等同告訴國際社會我國只想有參與之名，此將嚴重不利我國持續爭取國際支持參與其他國際組織。爭取國際空間不該只求表面、只剩國內宣傳。

江啟臣 WTO WHO

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