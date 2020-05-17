影／蔡英文稱鍾肇政視她如己出 去年曾公開謝他溫暖照拂

蔡英文總統昨天在臉書悼念「台灣文學之父」鍾肇政辭世，表示相當難過，不僅是台灣文壇的損失，對總統而言「更像是失去了一位視我如己出的長輩」。

事實上蔡英文和鍾肇政之間有多次深切互動，去年總統大選前鍾肇政文學生活園區啟用典禮，蔡總統出席致詞，對台下鍾肇政和在場者說，永遠記得鍾肇政在1957年困難的年代，發起文友通訊，串聯本土文學家，凝聚台灣文學界的歷史，並以客家諺語說「人心齊，泰山移」，相信團結能匯聚最大的力量，一起找回台灣榮耀。

蔡英文當時也提到，記得每次和鍾肇政見面，除了會聊起他掛心的文化活動，他也會關心她的生活日常，她舉例，3年多前競選總統，參加浪漫台三線起跑儀式，當時也是在龍潭，時值中午很熱很熱，鍾老看她在太陽底下站很久很不忍心，還把帽子脫下來給她戴，她到現在都還記得鍾老的鴨舌帽。這一份溫暖，是她怎麼樣也忘不了的，昨天深夜在臉書悼念時再提到這段故事。

蔡總統在臉書說，鍾老的一生，都在為客家文化而努力，為台灣文學而打拚，尤其在戰後時期，台灣作家面臨到語言轉換的困難，需要彼此的鼓勵和打氣，當時鍾老挺身而出，發起了「文友通訊」，讓這些作家不會感到孤獨，得到創作的動力，這一份貢獻，也是當代台灣人的記憶。