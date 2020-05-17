快訊

高雄迪士尼夢碎！韓國瑜承認有困難：我願收回

違建古蹟？文化金權？阿爾巴尼亞大戰「國家劇院強拆案」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府被駭 吳怡農點資安破口：層級越高管理越不嚴謹

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
壯闊台灣發起人、曾在國安會任職的民進黨前立委候選人吳怡農(中)。本報資料照片
壯闊台灣發起人、曾在國安會任職的民進黨前立委候選人吳怡農(中)。本報資料照片

適逢520敏感時刻，總統府驚傳遭駭客入侵。壯闊台灣發起人、曾在國安會任職的民進黨前立委候選人吳怡農今天在臉書提到，他不得不沈重地說，還有很多對國家至關重要、更機密資訊，沒有妥善保護、已遭洩漏，並且只是尚未公開？

吳怡農說，當政務官不信任政府系統，高層的機敏訊息很多就盡量不透過官方系統，甚至用個人電腦。導致現在每個人的個人裝置（手機、筆記型電腦）都可能是破口；而且遭駭時，因為不受專責人員管控，根本難以查覺。

吳怡農表示，此事件目前看，波及程度限於政治與形象上的傷害，但若確實涉及總統府電腦或系統的侵駭，對中央政府機關最深切的警惕，是這行為路徑不但可被執行，而且透過駭客刻意公開，政府才得知、而不得不公開回應。

吳怡農也點出政府的資安破口。吳說，馬政府時的國安會曾試圖面對資安問題，但接連開幾次會之後，反倒變成「向外」檢討，例如嚴管民間（金融、水電、交通等領域業者）的資通訊安全。吳說，蔡政府也延續此方向：行政院推動「資安管理法」、國安會研擬「國家資通安全戰略報告」，但始終沒有把重點放在政府「內部」問題。也就是說，存放國家最機敏資料的機制，沒有被當成核心問題來面對。

吳怡農提到，政府也未對使用者建立安全規範並實施安全教育，導致長期以來，長官只要層級夠高，便可以使用個人電腦工作及存放公務資料，形成「愈機敏的資料、管理卻可能愈不嚴謹」的奇怪現象；常提到的使用者「人員安全權限制度」也從未落實。

吳怡農說，還有多少資安未爆彈待拆？他認為，這是長期累積的結構性問題。政府內部沒專責單位及人員負責系統安全：公務體系也沒有相關「職系」培養專業人力；若出事，主要由委外民間廠商協助「清毒」善後。

吳怡農說，對於這次的總統府驚傳遭駭客入侵，他認為，危機就是轉機，政府應該勇敢面對、徹底檢討、改善政府資安，做到落實「資安即國安」的機會。

吳怡農 國安會 資安

延伸閱讀

趕快派國安陳時中 拆解總統府駭彈

新聞眼／資安破口 就是國安危機

資安工作站才成軍…府向刑事局報案 調查局納悶

假冒駭客？ 藍懷疑總統府有內鬼

相關新聞

世衛大會登場！台灣怎失去WHO代表權？ 故事要從48年前說起

第73屆世界衛生大會（World Health Assembly）今天以視訊會議方式揭幕，隨著COVID-19（新冠肺炎）今年延燒全球，台灣又防疫有成，台灣能否以觀察員身分參與世衛大會，成為我國拓展國際空間及美中政經角力的最新焦點。

傅崐萁帶職入監爭議 揭現行法規漏洞

人稱「花蓮王」的現任無黨籍立委傅崐萁，日前因1997至1998年之間的炒股案，遭到最高法院駁回上訴，確定要入監執行兩年十月徒刑。內政部表示，傅崐萁未被宣告褫奪公權，將可以帶職帶薪入監，引發各界譁然。

【總編開箱】評總統府遭駭 吳怡農是講真話還是講幹話？

總統府核心幕僚電腦遭駭案已發展數天，新聞部同事經過多次討論，決定不將我們收到的駭客信件內容完全公布在報刊上，雖然已有其他媒體這麼做，但考量我們還沒有可信賴的管道證實信件的全部內容，所以我們採取謹慎的態度來處理這件新聞。

【總統府遇駭3】馬幕僚看洩密案…當年我們真是不夠政治

總統府傳出密件外洩事件，前天與昨天先後有不明人士，大量寄發電郵給媒體記者。文件內容包括去年民進黨總統初選時期，蔡英文陣營的「打賴清德」計畫，以及上月行政院長蘇貞昌三度入府與總統會談，討論各項人事安排的紀錄。對這項震驚政壇的消息，府方強調是駭客所為，文件內容也已經過變造。

馬英九：已收到蔡總統就職典禮邀請 但不會出席

前總統馬英九今天表示，已收到總統蔡英文20日就職典禮邀請，但他不會出席。蔡總統4年來沒真做到中華民國總統應做的事，「我沒...

花檢執行傳票已送達 傅崐萁將聲請延後入監

立委傅崐萁上周因炒股案被判刑2年10月定讞，因傅的戶籍地在花蓮，原本花蓮地檢署訂於本周執行入監，不過地檢署今天指出，傳票...

影／急編前瞻？ 民眾黨質疑蔡政府用振興之名偷渡前瞻

立法院近日審查前瞻預算後四年經費，規畫增加籌編4200億元，若再加上前瞻第一期以及振興紓困特別預算，蔡英文總統任內的特別...

川普：沒時間可浪費 給世衛30天改善否則永久凍結贊助

美國總統川普致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，給世衛30天做出「重大改革」，否則美國將永久凍結資金援助。川普說：「...

影／520前夕 台灣基進擬推中國關係法

台灣基進立委陳柏惟今天邀台灣基進黨主席陳弈齊與新聞輿情部副主任張博洋共同舉行記者會，向蔡英文總統提出四點建言，包括推動「...

小孩街頭喊罷韓 韓國瑜：勿把小朋友當政治操弄工具

國民黨籍高雄市議員李眉蓁、陳若翠、陳玫娟今天在議會質詢時，給高雄市長韓國瑜和團隊許多鼓勵，李眉蓁以一段支持罷韓者要小朋友...

賴清德新任警衛室主任 學生時代是大專盃鉛球金牌

蔡英文總統、賴清德準副總統520即將就職，國安局特勤中心為賴清德成立的警衛室，將在今晚編成展開運作，警衛室主任將由具備「...

影／被綠營設為假想敵 侯友宜：想太多

中央因應新冠肺炎疫情祭出急難紓困金，卻接連引來風波，桃園市長鄭文燦認為新北製作擴大急難紓困標準作業手冊是沒有必要，也讓外...

熱門新聞

口罩出口不用等到六月底！ 陳時中：現在就可接單

陳柏惟指中國挖海砂是為攻台 國防部：那要挖很久

內閣人事！蘇揆幕僚黃致達任政委 副院長陳其邁留任

批蔡政府沒做好 馬英九：已收到就職典禮邀請但不會出席

川普自曝：我吃奎寧預防感染新冠 還吃鋅片

520新人事！蘇嘉全接總統府秘書長 Kolas任府發言人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。