總統府被駭 吳怡農點資安破口：層級越高管理越不嚴謹

適逢520敏感時刻，總統府驚傳遭駭客入侵。壯闊台灣發起人、曾在國安會任職的民進黨前立委候選人吳怡農今天在臉書提到，他不得不沈重地說，還有很多對國家至關重要、更機密資訊，沒有妥善保護、已遭洩漏，並且只是尚未公開？

吳怡農說，當政務官不信任政府系統，高層的機敏訊息很多就盡量不透過官方系統，甚至用個人電腦。導致現在每個人的個人裝置（手機、筆記型電腦）都可能是破口；而且遭駭時，因為不受專責人員管控，根本難以查覺。

吳怡農表示，此事件目前看，波及程度限於政治與形象上的傷害，但若確實涉及總統府電腦或系統的侵駭，對中央政府機關最深切的警惕，是這行為路徑不但可被執行，而且透過駭客刻意公開，政府才得知、而不得不公開回應。

吳怡農也點出政府的資安破口。吳說，馬政府時的國安會曾試圖面對資安問題，但接連開幾次會之後，反倒變成「向外」檢討，例如嚴管民間（金融、水電、交通等領域業者）的資通訊安全。吳說，蔡政府也延續此方向：行政院推動「資安管理法」、國安會研擬「國家資通安全戰略報告」，但始終沒有把重點放在政府「內部」問題。也就是說，存放國家最機敏資料的機制，沒有被當成核心問題來面對。

吳怡農提到，政府也未對使用者建立安全規範並實施安全教育，導致長期以來，長官只要層級夠高，便可以使用個人電腦工作及存放公務資料，形成「愈機敏的資料、管理卻可能愈不嚴謹」的奇怪現象；常提到的使用者「人員安全權限制度」也從未落實。

吳怡農說，還有多少資安未爆彈待拆？他認為，這是長期累積的結構性問題。政府內部沒專責單位及人員負責系統安全：公務體系也沒有相關「職系」培養專業人力；若出事，主要由委外民間廠商協助「清毒」善後。

吳怡農說，對於這次的總統府驚傳遭駭客入侵，他認為，危機就是轉機，政府應該勇敢面對、徹底檢討、改善政府資安，做到落實「資安即國安」的機會。