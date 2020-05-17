盛讚陳建仁 柯建銘：他與賴清德是政界的公衛師

520在即，副總統陳建仁即將卸任，立法院民進黨團總召柯建銘在臉書上表示，公共衛生師法三讀通過，是送給陳建仁最後且最有意義的禮物。

柯建銘在臉書上說，副總統陳建仁的學術地位之崇隆加上政治經歷（衛生署長、國科會主委、副總統）之高度及完整，國內史上第一人，無人能出其右。

他指出，立法院日前通過亞洲第一部公共衛生師法，也該當是給陳副總統卸任前最後且最有意義的賀禮。

柯建銘表示，陳副總統為人謙沖儒雅、笑臉常開，給人如沐春風之和煦，在公職期間常有一起開會討論政策、法案的機會，總覺再複雜、衝突的法案及政策，經其剖析、條理分明又不給人壓力的解釋下，有豁然頓悟之啟發，今見卸任轉回熱愛的學術研究，再多的讚美必為溢美。

他指出，自己很榮幸、很高興與陳建仁有長期共事的機緣，而在官邸的歡送會上，蔡英文總統對陳說：「國家有你真好！」陳則回應：「與蔡總統及蘇貞昌院長執政團隊共同為台灣努力四年，是我一生的光榮。」

柯建銘則說，他當場也回一句：「這是上帝的恩典Amazing grace 」。柯認為，陳建仁不是離職，是轉職而已，大家還須為台灣這塊土地繼續努力。

柯建銘也說，後任者賴清德副總統亦不遑多讓，二位可說是「台灣政治界的公衛師」！