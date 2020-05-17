話題助攻 王婉諭、高嘉瑜臉書粉絲成長立院第一、三名

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
時代力量立委王婉諭。 聯合報資料照片 記者杜建重／攝影
時代力量立委王婉諭。 聯合報資料照片 記者杜建重／攝影

網路時代臉書成政治人物重要自媒體發聲管道，粉絲數也成影響力基礎。經逐一統計全國立委臉書粉專至昨天為止，與3月底相較，近兩個月來粉絲數成長第一名的是近來在風暴核心的小燈泡媽、時代力量立委王婉諭，增加18107個讚。

截至今天為止，全國立委臉書紛絲數排名，前5名依序為基進黨立委陳柏惟45.3萬、無黨籍立委傅崐萁近42.6萬、無黨籍立委林昶佐近29.9萬、民進黨立委王定宇28.1萬、港湖女神高嘉瑜近27.2萬。國民黨立委蔣萬安第6，為25.6萬。

各黨立委中，民進黨立委臉書粉絲數前3名為王定宇、高嘉瑜與總召柯建銘。國民黨前3名則為蔣萬安、黨主席江啟臣與神力女超人許淑華。民眾黨與實力則分別由蔡壁如、王婉諭居首。

而與3月24日時統計相較，截至5月16日止，近2個月時間粉絲數成長前5名立委則分別是王婉諭18107人、陳柏惟10636人、高嘉瑜10014人、民進黨立委王定宇9076人與國民黨立委謝衣鳯9071人，其中王與高都是近日議題人物。

有趣的是，全國112位有臉書粉專立委中，近兩個月來粉絲數有4人負成長，3位民進黨籍，1位國民黨籍，其中民進黨團總召柯建銘粉絲數掉215人最多，立法院長游錫堃粉絲數也掉了39人，讓原本全國第10位置，拱手讓給副手蔡其昌。

民進黨 國民黨 王婉諭

延伸閱讀

沒用過「小燈泡媽媽」名稱？王欣儀批睜眼說瞎話

大綠撤案小綠來 陳柏惟：「中國關係法」取代兩岸條例

影／李來希失言風波 王婉諭：他應該要好好地尊重對方

李來希批王婉諭措詞惹議 鄭照新：籲當事人能出來道歉

相關新聞

府高層被駭疑密件外洩 總統府：臆測拼貼已報案

五二○前，總統府驚傳駭客入侵。據了解，府方緊急展開內部調查，初步發現是總統府高層的個人電腦被駭，府方的內外網並未遭駭客入侵，境外駭客將偷出來的資料，交給國內協力者改寫，轉發給特定的媒體高層及記者。總統府發言人丁允恭說，總統府已向刑事警察局報案，案件已在偵查程序；Google也將散發文件的帳號標示為「危險帳號」。

總統府被駭…蔡蘇結盟打賴？檔案揭綠權鬥

適逢五二○敏感時刻，總統府驚傳駭客入侵。媒體接連兩天接獲匿名信件，爆料內容涉及去年民進黨總統初選「蔡賴之爭」，以及促轉會、ＮＣＣ、總統府資政和國策顧問等人事問題。消息一出，總統府緊急聲明，駭客變造內容，非屬事實；知情人士表示，「七分真、三分假」，容易令人信以為真。

新聞幕後／520前發動攻擊 駭客預告：還有更爆炸的

總統府遭駭，府方從前天傍晚起連續接獲媒體記者詢問後驚覺不妙，立刻將檔案逐一比對，找到遭駭的電腦，並與國安單位聯手追查，研判應是等級極高的駭客所為，也是國內首宗藉由資料遭駭並變造散布的重大資安事件。

資安工作站才成軍…府向刑事局報案 調查局納悶

為防堵假訊息與駭客入侵政府機關，調查局上月成立資安工作站，蔡英文總統還特地到場主持揭牌儀式，並強調「資安就是國安」。昨天總統府遭駭消息傳出後，第一時間傳出府方報案單位是刑事局，而不是號稱擁有資安菁英團隊的調查局，連調查局都感到納悶。

話題助攻 王婉諭、高嘉瑜臉書粉絲成長立院第一、三名

網路時代臉書成政治人物重要自媒體發聲管道，粉絲數也成影響力基礎。經逐一統計全國立委臉書粉專至昨天為止，與3月底相較，近兩...

不經營就是不想當好立委 林為洲：5月底檢視藍委臉書

為加強黨籍立委網路攻防戰力，國民黨團總召林為洲3月底在黨團新生訓練營中要求，黨籍新科立委應盡速成立臉書粉專等自媒體，黨籍...

新聞眼／資安破口 就是國安危機

五二○前，台版「駭客任務」震驚政壇。初步追查，駭客疑似入侵總統府高層的個人電腦，不論是資安危機或政局動盪，都是足以動搖國本的國安事件。

假冒駭客？ 藍懷疑總統府有內鬼

總統府驚傳遭駭客入侵，科技界出身的國民黨前立委許毓仁說，可能是總統府有「內鬼」洩漏資料；民眾黨立委高虹安分析，這不是單純駭客攻擊，包含惡意政治操作，總統府內部是否有人刻意把檔案假借駭客攻擊對外公布。民進黨立委王定宇、張宏陸則斷言，駭客攻擊最可能來自中國大陸。

黃偉哲喊赦扁 謝龍介：邊赦扁邊罷韓 兩套標準

蔡英文總統五二○將就職，特赦前總統陳水扁的呼聲再起。繼傳出總統府秘書長陳菊研議特赦議題後，台南市長黃偉哲昨天表示，扁案至今已超過十年，是該尋求一個特赦扁的機會。不過，國民黨副秘書長謝龍介質疑，貪汙的要特赦，清廉的要被罷免，「一邊赦扁、一邊罷韓」，顯示民進黨心中有兩套標準。

沒用過「小燈泡媽媽」名稱？王欣儀批睜眼說瞎話

時代力量立委王婉諭支持罷韓，全國公務人員協會榮譽理事長李來希批她「踩著自己女兒的頭顱往上竄」，遭各界批評，台北市議員王欣...

財政部證實政次吳自心辭任 肯定任內作為

行政院近日持續進行內閣改組，傳財政部政次吳自心辭職，擬由常次阮清華接任。財政部今（16）日證實吳自心辭職，表示吳因個人生...

520前夕總統府遭三連駭 知情人士：假造的硬要帶風向

下周就是520，總統府電腦卻接連兩天傳出遭駭客入侵，部分媒體接連收到電子郵件，內容直指蔡賴初選時的「打賴路徑說明」，近日...

熱門新聞

影／神秘電郵曝蔡密室分贓！府稱遭駭 藍委疑被駭真實性

回防美歐力挺台灣參與WHA 中國邀各國發警告信給譚德塞

沒用過「小燈泡媽媽」名稱？王欣儀批睜眼說瞎話

「Jolin」來了！ 連9天沒確診病例、34天無本土個案

520前夕 總統府秘書長陳菊將請辭

放寬商務來台規定 檢疫第五天採檢、陰性可外出三天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。