話題助攻 王婉諭、高嘉瑜臉書粉絲成長立院第一、三名

網路時代臉書成政治人物重要自媒體發聲管道，粉絲數也成影響力基礎。經逐一統計全國立委臉書粉專至昨天為止，與3月底相較，近兩個月來粉絲數成長第一名的是近來在風暴核心的小燈泡媽、時代力量立委王婉諭，增加18107個讚。

截至今天為止，全國立委臉書紛絲數排名，前5名依序為基進黨立委陳柏惟45.3萬、無黨籍立委傅崐萁近42.6萬、無黨籍立委林昶佐近29.9萬、民進黨立委王定宇28.1萬、港湖女神高嘉瑜近27.2萬。國民黨立委蔣萬安第6，為25.6萬。

各黨立委中，民進黨立委臉書粉絲數前3名為王定宇、高嘉瑜與總召柯建銘。國民黨前3名則為蔣萬安、黨主席江啟臣與神力女超人許淑華。民眾黨與實力則分別由蔡壁如、王婉諭居首。

而與3月24日時統計相較，截至5月16日止，近2個月時間粉絲數成長前5名立委則分別是王婉諭18107人、陳柏惟10636人、高嘉瑜10014人、民進黨立委王定宇9076人與國民黨立委謝衣鳯9071人，其中王與高都是近日議題人物。

有趣的是，全國112位有臉書粉專立委中，近兩個月來粉絲數有4人負成長，3位民進黨籍，1位國民黨籍，其中民進黨團總召柯建銘粉絲數掉215人最多，立法院長游錫堃粉絲數也掉了39人，讓原本全國第10位置，拱手讓給副手蔡其昌。