不經營就是不想當好立委 林為洲：5月底檢視藍委臉書

為加強黨籍立委網路攻防戰力，國民黨團總召林為洲3月底在黨團新生訓練營中要求，黨籍新科立委應盡速成立臉書粉專等自媒體，黨籍立委粉絲數至少要達5萬人。林今受訪表示，月底將開臉書經營進階班，並驗收成果。

林為洲說，月底檢視黨籍立委臉書粉專經營成果時，對有明顯經營成效的黨籍立委會予以表揚，對經營成效不佳者則會給予嚴厲提點；還落重話表示，若一個民意代表連經營自己能掌控的發聲管道都不積極，「是不是根本就不想當立委」。

林為洲認為，除非是超人氣、自帶正面形象網路聲量的立委，否則在無法要求穩定曝光下，經營具一定粉絲支持的自媒體，就能進行全天下最便宜的宣傳，被出征時也能有粉絲救駕。

經統計朝野所有立委臉書粉絲數3月24日至5月16日止，國民黨團每立委臉書粉絲平均成長1332人，成長幅度還是輸時代力量的每立委成長9171人、無黨籍每立委成長2875人、民眾黨團每立委成長1375人，僅贏民進黨團的809人。

而單就國民黨團內而言，成長粉絲數前四名立委則都是新科立委，依序為彰化立委謝衣鳯成長9071人、LuLu媽張育美5144人、新竹市立委鄭正鈐4298人，以及3月底才成立臉書的立委吳斯懷3599人，第五名則是黨主席江啟臣3094人。

不過也有立委臉書粉絲數近兩個月下來，不增反減61個粉絲。至於原民立委鄭天財仍舊未成立臉書粉專，繼續以個人臉書當官方臉書平台。國民黨籍立委臉書粉絲頁達5萬讚標準立委數仍維持10人，還有努力空間。

林為洲表示，黨團要求黨籍立委自擁具5萬粉絲臉書專業，不是為了幫黨團宣傳，或是要對立委考核打成績，而是真心為黨籍立委好；當民意代表都希望有好名聲、問政能有影響力，具一定規模粉絲書的個人臉書粉專就是最好攻防工具與平台。

林為洲說，確實有很多黨籍立委還是熟悉臉書等自媒體經營，之前江啟臣與黨籍立委餐敘時，已請數位行銷科技長簡勤佑就每個立委臉書粉專基本版面構圖個別診斷、建議，五月底會再安排課程，講授臉書經營、推廣技巧。