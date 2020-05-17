專訪鐵人部長／不讓小明入境 陳時中坦言：痛苦的決定

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎羅真／台北即時報導
對於宣布撤銷不具我國籍陸配子女入境規定，陳時中細說決策過程，坦言是痛苦的決定。記者許正宏／攝影
對於宣布撤銷不具我國籍陸配子女入境規定，陳時中細說決策過程，坦言是痛苦的決定。記者許正宏／攝影

新冠肺炎疫情來得又急又兇，二月中旬我國宣布准許陸配子女返台後引發爭議，隔天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一席「自己選擇的國籍，必須自己承擔」取消前一天宣布的政策；相隔一個月，歐美疫情蠢動，大批留學生魚貫返台，指揮中心卻未在第一時間禁止，遭批評「雙重標準」。陳時中細說決策過程，坦言都是痛苦的決定。

陸委會將無我國國籍的陸配子女稱為「小明」，陳時中說，陸配子女沒有台灣國籍，對政府而言等同不是台灣人，另依照兒童權利公約，保護弱小兒少，第一順位是孩子父母，其次是孩子所在地的國家，陸配子女首要負責的是中國社福單位。

但陳時中說，當時中國若知，社福單位無力承受這群陸配子女，台灣將啟動人道救援，一定給予幫助。陳時中說，中國是聯合國兒童權利公約簽署的國家之一，台灣並不是，國內是配合公約立法。但他也坦承，當時做的這個決定很痛苦。

他說，當時全球都有人想來台灣，但我們無法承接這麼多人，以武漢包機為例，並不是不讓武漢滯留台人返台，而是武漢封城，是中國不讓他們離開，加上包機過程爭執不休，兩岸溝通需要談判技巧，指揮中心夾在中間很痛苦。但他的立場一直是，只要國人希望，都幫助他們快點回來台灣。

陳時中說，每次的決定都是未知、具有風險的，每次他都得為決定負責。對於外界看待他是一位不帶政治色彩，具專業形象的指揮官，陳時中笑說，「我其實是政治性格很強的人」，只是他不會帶著政治性格處理公務。

另外，台灣至今將ＣＯＶＩＤ-１９稱為武漢肺炎，陳時中說，當時稱為武漢肺炎是有道理的，主要是疫情發源在武漢，沒想到後來疫情擴散全球，目前已是全世界流行的疫情。不過現在各界都知道武漢肺炎、新冠肺炎為何，那就混著用就好了。

對於宣布撤銷不具我國籍陸配子女入境規定，陳時中細說決策過程，坦言是痛苦的決定。記者許正宏／攝影
對於宣布撤銷不具我國籍陸配子女入境規定，陳時中細說決策過程，坦言是痛苦的決定。記者許正宏／攝影
對於宣布撤銷不具我國籍陸配子女入境規定，陳時中細說決策過程，坦言是痛苦的決定。記者許正宏／攝影
對於宣布撤銷不具我國籍陸配子女入境規定，陳時中細說決策過程，坦言是痛苦的決定。記者許正宏／攝影

陳時中 武漢 新冠肺炎

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