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新聞眼／資安破口 就是國安危機

聯合報 / 記者林政忠陳洛薇
總統府疑遭駭客入侵，必須嚴防成為資安破口。圖／聯合報系資料照片
總統府疑遭駭客入侵，必須嚴防成為資安破口。圖／聯合報系資料照片

五二○前，台版「駭客任務」震驚政壇。初步追查，駭客疑似入侵總統府高層的個人電腦，不論是資安危機或政局動盪，都是足以動搖國本的國安事件。

駭客流出的文件令人嘆為觀止，從蔡英文總統應對黨內總統初選策略，到近日對府院高層人事的安排，虛虛實實、真真假假，五二○前恐怕只是序曲，駭客甚至預告「還有更爆炸性內容」，充滿戲劇張力，足以造成混淆效果，信者恆信、不信者恆不信。

更令人玩味的是，爆料時間點充滿政治算計，刻意選在敏感的五二○前、人事布局期間出手，表面「打賴、批蘇」，實則劍指蔡英文總統，要讓蔡政府第二任期有個意外的起點，政治盤算昭然若揭，攻擊可能來自境外駭客，當然也有可能來自於黨內同志，詭譎多變。

總統府前官員透露，府、院機密資料都會經過國安加密程序，內網雖然安全，但公務員也看得到，不想給總統府一般人知道的事，才會用外網傳送；核心幕僚要向總統報告的訊息往往會使用個人電腦，可能在府外發送。

至於個人電腦為何流出？前官員評估，有可能是駭客入侵，也有可能是內部權力鬥爭而外洩。為了對內保密，結果可能成為駭客入侵的溫床，不論是有心或無意，都是總統府必須嚴防的資安破口。

五二○前，台海周遭軍事風雲緊繃，國安單位也證實，各機關不斷遭受來自境外資安攻擊，各國近年積極發展「第四軍」，虛擬和實境的超限戰已成趨勢。蔡總統日前主持調查局資安工作站成立揭牌儀式時強調「資安就是國安」，換句話說，資安破口就是國安危機，不容等閒視之。

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